Thomas Vanek devient recruteur pour les Sharks

L'ancien du Canadien de Montréal Thomas Vanek a accepté un rôle de recruteur amateur chez les Sharks de San Jose. Il sera affecté aux espoirs du Minnesota.

La nomination de Vanek est l'une des cinq que l'équipe de la Californie a annoncées vendredi. L'ancien gardien Ryan Miller sera quant à lui recruteur pour les gardiens et participera au développement de ceux-ci au sein de l'organisation.

Vanek a joué 14 saisons dans la LNH de 2005 à 2019 avec huit équipes. Il a totalisé 373 buts et 789 points en 1029 rencontres, dont six filets et 15 points en 18 parties avec le Tricolore à la fin de la saison 2013-14.

Il a ajouté 21 buts et 36 points en 69 matchs éliminatoires, sans jamais remporter la coupe Stanley.

Miller a pris part à 796 rencontres, montrant une fiche de 391-289-88, une moyenne de buts alloués de 2,64 et un taux d'efficacité de ,914. Il a mis la main sur le trophée Vézina au terme de la saison 2009-2010 avec les Sabres de Buffalo.

Jack Anderson (entraîneur adjoint au conditionnement physique), Jaren Burke (recruteur amateur en Ontario) et Igor Eronko (recruteur amateur en Russie) se sont également ajoutés au personnel des Sharks.