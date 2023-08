Pas d’inquiétude pour l’entraîneur d’Auger-Aliassime

Félix Auger-Aliassime et son équipe ont brièvement retrouvé le sentier de la victoire lundi à Cincinnati.

Or, dès le match suivant, contre Adrian Mannarino, 35 ans et 32e à l’ATP, Auger-Aliassime n’a pas été en mesure de jouer à la hauteur de son talent et a été défait en deux manches.

Son entraîneur, Frédéric Fontang, n’a pas caché sa déception en entrevue à Radio-Canada Sports.

On aurait eu besoin d’oxygène après le match de premier tour contre Berrettini, malheureusement, ça n’a pas tenu , a dit le technicien français. Même si Adrian a un jeu atypique, parce qu’il est un gaucher qui frappe à plat, et que les conditions étaient difficiles avec le vent, tout ça n’explique pas le fait que Félix n’a pas retrouvé un bon niveau, surtout au service.

C’est toujours des moments difficiles quand on n'accumule pas des victoires suffisantes, mais il n’y a pas d’inquiétude. Il y a six mois, Félix était sixième mondial et gagnait des tournois, dont la Coupe Davis. Il n’a pas changé depuis, son équipe non plus. On reste concentrés, l’entraînement se passe bien. Il faut persévérer et c’est inévitable, ça basculera en matchs.

Pour l’entraîneur, il manque surtout des matchs et des heures de compétition dans le sac pour que Félix retrouve l’alchimie totale qui le rendait si fort l’automne dernier.

Félix Auger-Aliassime travaille avec Toni Nadal (derrière lui, en blanc, accompagné de Frédéric Fontang) depuis un an et demi.

La partie entraînement est maîtrisable, car on a des repères , explique Fontang, ancien 59e mondial. Mais la partie compétition, avec un adversaire en face et les nombreuses composantes émotionnelles, c’est quelque chose d’irremplaçable.

Félix est en bonne santé, son tennis est là, il faut le montrer en match. À ce niveau, ce n’est pas facile avec le calendrier. Les victoires viennent effacer le petit doute qui sépare le joueur en confiance de celui qui ne l’est pas, même si les coups sont là de la même façon.

Auger-Aliassime est aussi un peu victime de ses succès de l’automne dernier, croit l’entraîneur.

Les victoires se sont enchaînées, au prix d’une certaine fatigue mentale et physique. Les pépins au genou vécus plus tôt cette saison ne sont peut-être pas le fruit du hasard.

Mentalement, on grille des cartouches et physiquement, il a un peu tiré sur la corde et le corps a dit stop. C’est le côté négatif d’enchaîner trop de matchs, mais il y a aussi un côté négatif à ne pas en enchaîner assez. On passe alors trop de temps à l’entraînement à répéter et à analyser des choses qui doivent être naturelles par la compétition.

Le tennis de haut niveau, c’est une balance un peu délicate. Les saisons sont très longues et on n’a pas toujours le temps de se reposer ou de développer le jeu. En même temps, il faut jouer et c’est dur de dire non à de belles compétitions.

Auger-Aliassime est-il tactiquement trop prévisible ?

Est-ce que le meilleur joueur de tennis québécois a plafonné après une ascension rapide vers le top 10 mondial?

Frédéric Fontang ne partage évidemment pas le point de vue, même s’il reconnaît à postériori que les choses auraient pu être mieux faites au cours des derniers mois.

Quand Félix a atteint le sixième rang mondial, on s’est dit qu'il fallait continuer de renforcer ce qui fonctionne, mais pour passer à un autre niveau, il faut progresser , analyse Fontang. Avec Félix, on a peut-être été trop travaillé les choses qu’il devait améliorer, plutôt que de renforcer ce qui allait bien. Maintenant, c’est plus de faire les choses liées aux forces et à la simplicité.

On doit automatiser les points forts, mais à ce niveau, tout le monde est au courant de ses forces et faiblesses, des choses à améliorer et des perpétuels ajustements. Le dilemme avec le circuit, c’est qu’il est très difficile de développer de nouvelles choses.

L’ancien joueur français Julien Varlet, aujourd’hui analyste pour l’émission Sans Filet, a sévèrement jugé des joueurs du top 20 mondial lors d’une intervention récente. Il a notamment cité les fautes directes d’Auger-Aliassime contre Mannarino.

Félix Auger-Aliassime

Il a critiqué l’intelligence du jeu de certains joueurs et dit qu’ils ne travaillaient pas assez tactiquement et visait, du même coup, l’encadrement des entraîneurs.

Frédéric Fontang a eu vent des propos du commentateur et n’a pas semblé ébranlé.

On est obligé chaque année d’ajouter des petites choses dans le jeu, mais parfois ce n’est pas visible pour le grand public, ou même pour d’anciens joueurs comme Julien Varlet, qui n’a pas été dans le top 100, mais bien dans le top 200. Ce n’est pas péjoratif, mais tout peut se commenter facilement. Après, quand on a les mains dans la pâte, c’est autre chose. Il le sait, il a été joueur.

Il ne s’agit pas de se mettre la tête dans le sable, mais il faut faire attention de séparer le commentaire d’un jugement pertinent. Il faut faire la part des choses. Ce qu’a dit Julien Varlet, que c’est important qu’un joueur soit capable de s’ajuster quand il ne gagne pas, c’est un peu d’enfoncer une porte ouverte.

Quand Félix gagne, même si son jeu est stéréotypé, il a la vérité et le commentaire va être différent , poursuit Fontang dans une réponse de cinq minutes. Quand Félix perd, moi le premier, je vais lui dire qu’il aurait dû faire ça ou ça. Ce sont des lapalissades, après l’action. C’est tellement plus facile de commenter de l’extérieur. Mais en tant qu’ancien joueur, j’essaie de me souvenir que ce n’est pas si facile que ça quand on joue de faire le bon choix, surtout quand on n’est pas en confiance.

Si Félix Auger-Aliassime a ses tendances et s’appuie sur ses propres patrons de jeu, il n’est toutefois pas différent des autres joueurs, juge Fontang.

Félix a ses forces, il est agressif en fond de terrain, mais dans les phases où ça va moins bien, ça va être un peu stéréotypé. Oui, il peut faire un peu plus de variété, mais chaque joueur a son style au final. Même un joueur comme Djokovic a ses tendances, il fait 80 % de la même chose, la seule différence c’est qu’il gagne. Andre Agassi aussi était très stéréotypé, il n’avait pas 36 schémas. La seule exception, c’est Federer qui avait plus de cordes à son arc.

C’est la réalité du tennis de haut niveau. C’est 80 % des mêmes patrons de jeu et 20 % d’adaptation et de variété. Même Nadal, il frappe la balle en coup droit, l’envoie sur le revers et fait courir l’adversaire. Parfois, comme en finale des Internationaux des États-Unis, il est allé faire quelques services-volées. Ça, c’est la réalité du haut niveau.

Fontang est toutefois conscient que la critique fait partie du tennis et du sport professionnel. Il l’accepte, elle vient avec les creux de vague, comme les éloges viennent avec les victoires.

Face à l’adversité, le clan Auger-Aliassime veut malgré tout prendre du plaisir, sur le terrain comme à l’extérieur. Il faut être humble dans la victoire et rester solide dans la défaite, répète Fontang.

On a eu des hauts et des bas chaque année avec Félix, et on a quand même eu de très beaux résultats. Il y a un proverbe en France qui dit qu’il ne faut compter ses vaches qu’à la fin de la saison.

Ou, pour rester dans la métaphore agricole, c’est à la fin de la foire que l’on compte les bouses.

Bref, qu’il est encore trop tôt pour faire le bilan de la saison — et encore moins d’une carrière.