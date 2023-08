Alcaraz, Gauff et Swiatek qualifiés pour les demi-finales à Cincinnati

Carlos Alcaraz s'est qualifié vendredi pour les demi-finales du Masters 1000 de Cincinnati en s'imposant en trois manches de 4-6, 6-3 et 6-4 face à l'Australien Max Purcell, tout comme l'Américaine Coco Gauff et la numéro un mondiale Iga Swiatek dans le tableau féminin du tournoi de l'Ohio.

L'Espagnol, leader du classement mondial, a concédé une manche à son adversaire du jour, classé 70e et issu des qualifications, surprenant tombeur de Stan Wawrinka et du no 7 Casper Ruud aux tours précédents, et contre qui a lutté pendant 2 h 13 minutes pour atteindre le carre d'as.

Chez les femmes, Coco Gauff a validé son ticket pour les demi-finales en ne faisant qu'une bouchée de l'Italienne Jasmine Paolini (43e) 6-3, 6-2, malgré une entame de match en demi-teinte pour l'Américaine, actuelle no 7 de la WTA.

Plus tôt, Iga Swiatek s'était elle aussi qualifiée pour le dernier carré en dominant la Tchèque Marketa Vondrousova 7-6 (7/3), 6-1. La gagnante de Wimbledon (no 10) pourra nourrir des regrets après avoir servi deux fois pour le gain de la première manche, sans parvenir à concrétiser, face à la Polonaise qui n'a plus eu qu'a dérouler dans la seconde manche.

Swiatek et Gauff s'affronteront samedi pour une place en finale, alors qu'Alcaraz affrontera le Polonais Hubert Hurkacz (20e) au prochain tour.