Aucun match de préparation en septembre, une décision critiquée par les joueurs

L’Association des joueurs de l'équipe nationale masculine de soccer du Canada (CMNSTPA) se désole de voir que la fédération nationale n’a planifié aucun adversaire ou camp d’entraînement pour la sélection durant la fenêtre internationale de septembre, une première depuis des années.

La CMNSTPA estime qu’il s’agit d’une occasion de développement gaspillée à deux mois de leurs matchs de quarts de finale de la Ligue des nations de la CONCACAF.

Le tout survient au beau milieu d’un litige opposant les deux parties en ce qui a trait à la rétribution des joueurs.

Canada Soccer s’est empressé de nous pointer du doigt, nous blâmant de refuser une proposition qui aurait réduit notre rémunération par rencontre de 70 %, par le biais d'un système confus et injuste qui minerait les principes d'équité salariale que les équipes nationales masculine et féminine ont travaillée fort pour atteindre , peut-on lire dans un communiqué publié vendredi.

Selon la CMNSTPA , la fédération canadienne lui demanderait d’accepter l’offre, et ce même après avoir reconnu qu’elle n’aiderait pas ses états financiers de façon significative.

Les joueurs estiment avoir fait une proposition très raisonnable à l'organisation, cédant sur plusieurs enjeux importants incluant la rémunération de la Coupe du monde 2022 qui, affirment-ils, demeure impayée près de 9 mois après la compétition.

Ils prétendent toutefois que Canada Soccer s’est contenté de menacer de ne plus organiser de rencontres pour la formation canadienne, incluant potentiellement les matchs de quarts de finale de la Ligue des nations de la CONCACAF prévus en novembre.

Le cas échéant, l’unifolié se verrait éliminé et dans l’impossibilité de se qualifier pour la Copa América 2024.

Le syndicat des joueurs critique les problèmes d’administration au sein de la fédération nationale et croit que ça n’ira pas en s’améliorant si aucun changement n’est apporté.

En tant qu’équipe et nation, nous voyons les résultats que la mauvaise gestion financière et le siphonnage d'actifs clés de Canada Soccer par le biais de l'accord Canada Soccer Business ont eu, et continuent d'avoir, sur la situation économique de l’organisation.

Questionné à l'entraînement vendredi, le joueur du CF Montréal et membre de l'équipe nationale Samuel Piette a qualifié la situation de malheureuse. On est tellement dans un moment important pour la fédération, pour l'association canadienne, que c'est important d'avoir des matchs. On est à deux mois de notre premier match de la Ligue des nations, on a besoin de chaque occasion pour être ensemble, pour travailler , précise-t-il.

Le milieu de terrain québécois a toutefois souligné que les joueurs de la formation canadienne continuent de mettre la pression sur Canada Soccer pour obtenir au moins un match ou un camp d'entraînement lors de la fenêtre internationale, particulièrement lorsque le pays est hôte de la prochaine Coupe du monde.