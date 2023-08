Le CF Montréal a trouvé le moyen de s’occuper pendant sa longue pause

Le CF Montréal aurait préféré poursuivre son aventure à la Coupe des ligues, mais il ne s'est pas assis sur ses lauriers pendant sa pause de plus de trois semaines.

Expulsés du tournoi après seulement deux rencontres de la phase de groupes, les membres du Bleu-blanc-noir ont regardé les prouesses de Lionel Messi et de l'Inter Miami CF du confort de leur salon.

Trois semaines à se tenir loin de la compétition, ce n'était pas nécessairement ce qui était souhaité pour une équipe qui se bat pour une place en séries dans la MLS. Les Montréalais ont toutefois profité de cette période pour travailler sur eux, avec l'espoir que les résultats suivent.

D'abord, il fallait garder la forme physique. Le CF Montréal a eu l'occasion de retrouver les services de quelques-uns de ses blessés lors des matchs qui ont précédé la Coupe des ligues et pendant le tournoi.

Le défenseur Fernando Alvarez, acquis à la fin du mois de juillet, a également obtenu ses premières répétitions avec sa nouvelle formation. Pour que ses joueurs conservent cette mentalité de compétition, l'entraîneur-chef Hernan Losada a maintenu un rythme élevé à l'entraînement.

Lors d'une pause, tu peux travailler sur beaucoup de choses et tu peux aussi améliorer l'aspect physique. Nous avons organisé plusieurs matchs à 11 contre 11 et nous avons même affronté une fois les joueurs de moins de 23 ans de l'Académie. C'est un peu long, mais nous avons profité de ça.

Resserrer les rangs

Ensuite, l'équipe a mis l'accent sur l'aspect mental des joueurs et leur chimie. La semaine dernière, elle a organisé une activité de groupe pour que la concentration ne soit pas uniquement dirigée vers le soccer.

Nous avons travaillé sur notre chasse au trésor au parc Maisonneuve, la semaine dernière. C'est une bonne activité pour rapprocher l'équipe, a exprimé le Québécois Samuel Piette. Quand tu vois les succès de l'Inter Miami CF et du Nashville SC, c'est sûr que tu veux te rendre jusqu'au bout du tournoi, mais d'un autre côté, la pause a aidé à nous déconnecter du monde du soccer et à récupérer physiquement.

Ouvrir en mode plein écran Samuel Piette Photo : Radio-Canada / Étienne Bruyère

Pour finir, les entraîneurs ont également porté leur attention vers les tactiques et l'amélioration du jeu individuel et collectif. Le CF Montréal se retrouve à égalité pour la troisième pire attaque de la MLS et avec plus de finition contre DC United, lors de son deuxième match de la Coupe des ligues, il aurait probablement réussi à accéder à la phase éliminatoire.

Nous avons beaucoup travaillé sur le dernier tiers offensif. Nous sommes efficaces défensivement, mais les dernières passes, les appels et la créativité dans le dernier tiers nous manquent , a noté Piette.

En défensive, je pense que nous nous sommes grandement améliorés sur les centres, pour marquer les joueurs dans la surface de réparation et, surtout, sur la réaction lorsque nous perdons le ballon. Nous avons travaillé là-dessus pour suffoquer nos adversaires.

Les souliers de Camacho

Pendant leur longue pause, les joueurs du Bleu-blanc-noir ont aussi dit au revoir au vétéran défenseur Rudy Camacho, qui a été échangé au Crew de Columbus avant la fermeture de la fenêtre des transferts.

Camacho, qui faisait partie du club depuis 2018, a connu un lent début de saison – comme la majorité de l'équipe – mais il a élevé son jeu d'un cran pour devenir un rouage important avec son départ. Le Français de 32 ans a raté trois matchs cette saison dans la MLS et le CF Montréal a alloué 10 de ses 32 buts de la campagne lors de ces absences.

Losada estime cependant que l'équipe a un ou des remplaçants dans sa formation actuelle et que ces joueurs sont prêts à prendre le relais.

Chaque fois qu'un joueur part, c'est une occasion qui se crée pour d'autres. C'est à eux de la saisir. Nous avons déjà utilisé plusieurs joueurs en défensive centrale et je crois qu'ils sont prêts à prendre cette place. Nous savons que Rudy était un joueur important, mais nous avons beaucoup de talent dans notre formation. C'est à moi et au reste du personnel de remplacer quelqu'un comme lui.

Et pour les défenseurs qui vont le remplacer, c'est aussi une question de confiance et de stabilité. Plus tu es utilisé à une position, plus tu deviens à l'aise à cet endroit.

Rudy était très important sur le terrain, mais dans le vestiaire aussi. Le fait qu'il ne ratait pas beaucoup de matchs faisait en sorte que le joueur qui prenait sa place n'avait pas nécessairement le temps de prendre son erre d'aller, a souligné Piette. Tu n'avais qu'un ou deux matchs pour trouver ton rythme et développer une chimie. Je pense que la ou les personnes qui vont prendre la relève auront plus de temps pour trouver leurs repères.

Enfin, Losada a mentionné que malgré quelques petites blessures subies par Lassi Lappalainen, plus tôt cette semaine, et Ariel Lassiter, la semaine dernière, son groupe était somme toute en bonne santé en vue de son duel contre le Toronto FC, dimanche, au BMO Field.

L'attaquant hondurien Romell Quioto est le seul absent de taille, lui qui soigne encore une blessure à l'ischio-jambier qui le tient à l'écart du jeu depuis le 13 mai.