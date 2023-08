Et si le Canadien commençait sa saison avec trois gardiens?

Kent Hughes a mis une dizaine de jours à trouver une nouvelle adresse pour Jeff Petry, qu’il venait d’acquérir des Penguins de Pittsburgh. Cela pourrait s’avérer plus compliqué avec le gardien Casey DeSmith.

L’Américain de 32 ans se croyait en selle à Pittsburgh jusqu’à ce que le nouveau directeur général des Penguins, Kyle Dubas, mette la main sur les gardiens Alex Nedeljkovic et Magnus Hellberg le 1er juillet. Dès lors, se sachant victime d’un jeu de chaise musicale, DeSmith était préparé à plier bagages.

Or, à un mois de l’ouverture du camp d’entraînement, c’est le Canadien de Montréal qui ressent les contrecoups de ce mouvement de personnel, car l’immense majorité des équipes ont déjà trouvé leurs solutions devant le filet. Sans compter qu’il reste à l’Américain une autre année à son contrat d’une valeur moyenne de 1,8 million $; la majorité des équipes n’ont pas cet espace sous le plafond salarial. On peut présumer que si les Penguins avaient pu se départir de DeSmith plus tôt, ils l’auraient fait.

Mais s’il y a une chose que l’on a appris de Hughes depuis le début de son règne, c’est qu’il préfère prendre son temps pour s’assurer de ne pas céder pas un actif sans rien obtenir en retour.

C’est sûr qu’il (DeSmith) arrive à Montréal et qu’il tombe dans une organisation où il y a quatre gardiens qui veulent jouer dans la Ligue nationale , a convenu le directeur général du Tricolore, mercredi, lors du point de presse entourant le transfert de Petry aux Red Wings de Détroit.

J’ai dit à Casey ‘'écoute, sois patient, l’idée n’est pas de t’enterrer dans la Ligue américaine'’. On va continuer de regarder les chances qu’on aurait de pouvoir l’échanger ou de pouvoir changer les choses, mais ça prend de la patience avec le marché des gardiens parce que ça ne bouge pas si vite que ça.

Il n’est pas impossible que Hughes sorte un lapin de son chapeau et qu’il trouve preneur pour DeSmith, mais le Tricolore est ouvert à la possibilité d'amorcer son camp d’entraînement, sinon la saison régulière, avec trois gardiens dans sa formation.

Les ménages à trois devant le filet n’ont pas la cote dans la Ligue nationale, autant pour des enjeux de répartition de tâche qu’en raison du besoin de joueurs réservistes. Toutefois, la qualité de l’attaque dans la LNH surtaxe de plus en plus les gardiens. Les numéros uns typiques sont plus rares qu’avant et le nombre de gardiens qui jouent plus de 55 matchs sur un calendrier de 82 matchs n’a jamais été aussi petit.

En entretien avec Radio-Canada jeudi, le vétéran gardien Jake Allen a hésité à prédire que le Canadien tenterait l’expérience de garder trois gardiens, mais il est clair à ses yeux que le nombre de gardiens nécessaires pour passer à travers une saison est appelé à augmenter.

Il n’y a que 23 joueurs dans une formation. Ce sera à eux de décider s'ils veulent gaspiller une place pour un gardien supplémentaire ou non , a dit Allen. Mais je pense qu'à l'avenir, il y aura de plus en plus de gardiens qui vont jouer durant la saison, et non plus seulement deux. C'est la nature même du poste.

Le jeu est si rapide. Les blessures sont de plus en plus fréquentes parce que les jeunes jouent au hockey de plus en plus souvent. Le corps accumule du millage à un plus jeune âge. Je pense qu'à l'avenir, on va voir trois ou quatre gardiens très régulièrement tout au long de l'année.

L’an dernier, pour une deuxième saison de suite, plus de 100 gardiens ont joué au moins un match dans la LNH (107). Dans les saisons précédant la pandémie, la moyenne oscillait davantage autour de 95 gardiens. Et avant le lock-out de 2012, la LNH était généralement sous la barre des 90 gardiens utilisés en une saison.

Les gardiens sont sous pression et on en voit l’impact sur la liste des blessés.

Jake Allen en entretien avec Radio-Canada

Selon le site spécialisé Man-Games Lost, même si l’on exclut les gardiens comme Carey Price et Robin Lehner qui ont fait l’impasse sur toute la saison dernière, il y a 30 gardiens qui ont raté 10 matchs ou plus en raison de blessures. À titre comparatif, dans les six saisons qui avaient précédé la pandémie (de 2013 à 2019), 20 gardiens en moyenne avaient manqué 10 matchs ou plus dans une saison à cause de blessures.

La gestion des gardiens et la profondeur devant le filet sont devenus des enjeux, et le Canadien l’a appris à ses dépens au cours des dernières années. Avant de larguer le salaire de DeSmith sans rien obtenir en retour, le Canadien risque donc d’y penser deux fois. Et le perdre tout bonnement au ballottage n’est guère plus souhaitable.

D’autres facteurs entrent en ligne de compte, mais l'équipe se croit capable d'attendre le début de calendrier pour mettre le nom de Carey Price sur la liste des blessés à long terme (et ainsi se donner plus de flexibilité durant la saison) même en ayant trois gardiens dans sa formation.

Si ce n’est d’un voyage de trois matchs à Vegas, en Arizona et à St-Louis au début novembre, le premier mois et demi du calendrier se prêterait bien à ce que le Canadien garde un gardien en plus et un patineur en moins. Les rappels de Laval seraient faciles si l’équipe avait besoin de renfort. À cela pourrait s’ajouter un séjour de remise en forme de 14 jours dans la Ligue américaine que pourrait invoquer le CH sans avoir à soumettre son troisième gardien au ballottage. Le Canadien pourrait donc se donner le temps de voir surgir de nouveaux besoins chez d’autres équipes, et ainsi raviver le marché pour les gardiens substituts.

Jake Allen a rencontré plus de 300 amateurs, jeudi soir à Fredericton, alors qu'il était l'invité du Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick dans le cadre des festivités du 175e anniversaire de sa ville natale.

Un souci, mais pas une urgence

L’arrivée de DeSmith crée de l’incertitude à la position de gardien, mais Hughes a assuré Samuel Montembeault que cela n’affectait pas son statut au sein de l'équipe. En revanche, cette incertitude est susceptible d’avoir un impact sur les autres gardiens. Sur DeSmith, bien sûr, mais aussi sur Allen et le jeune Cayden Primeau.

Je n'ai jamais été dans une telle situation auparavant, mais en même temps, ce sera une compétition amusante et j'ai hâte d'y participer

Si trouver preneur pour DeSmith n’est pas de tout repos, ce ne serait guère plus simple avec Allen, qui a connu une saison 2022-2023 difficile et qui gagnera 3,85 millions $ à chacune des deux prochaines saisons.

Quant à Primeau, qui est désormais admissible au ballottage, les craintes que le Canadien le perde cet automne sont peut-être disproportionnées. Tout d’abord, une équipe qui le réclamerait serait tenue de le garder dans sa formation de la Ligue nationale, et on doute que Primeau ait convaincu une équipe qu’il est prêt à agir comme no 2 dans la LNH. De plus, l’Américain de 24 ans possède un contrat à sens unique et il touchera 800 000 $ dans la Ligue américaine la saison prochaine, un luxe que toutes les formations ne voudront pas se payer.

Il reste du temps à Hughes pour régler son surplus de gardiens, mais puisqu’il n’est pas fermé à l’idée d’un ménage à trois en début de calendrier, l’urgence d’y voir n’est peut-être pas celle que l’on croit. Obtenir de la valeur pour un gardien dont il est prêt à se départir et maintenir une profondeur suffisante devant le filet vont guider ses décisions.

Avec la collaboration de François LeBlanc