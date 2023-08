La Fédération australienne de natation dans l’eau chaude

World Aquatics reproche à la Fédération australienne de natation des problèmes de gouvernance, et la somme de les corriger rapidement hormis quoi elle pourrait être expulsée des compétitions internationales.

L’organisation a eu quatre directeurs généraux différents depuis 2017. Puis, en avril, Eugenie Buckley a quitté ses fonctions après seulement 18 mois.

Des réserves auraient été émises quant à son leadership ainsi que sa culture et son comportement, qui ne correspondaient pas aux valeurs et aux objectifs de l'organisation, rapporte le site de nouvelles olympiques Inside the Games,

Au début du mois, World Aquatics (anciennement la FINA) a envoyé une lettre évoquant la perspective d'un retrait de Swimming Australia en tant que membre si des changements n'étaient pas apportés. Nous vous demandons de présenter un plan d'action correctif au bureau de World Aquatics dans les 30 jours.

Il a été réclamé à Swimming Australia notamment d'accorder le droit de vote au conseil d'administration au président de l'Oceania Swimming Association (OSA), Matthew Dunn, de résoudre les conflits d'intérêts.

La fédération internationale exige également l’adoption de révisions à la constitution dans les 90 jours, afin que celle-ci soit plus représentative et plus inclusive de ses athlètes.

La présidente de la fédération australienne, Michelle Gallen, a souligné que le message de World Aquatics était on ne peut plus clair et que des réformes étaient nécessaires pour apporter de la stabilité dans le sport.

En réponse à la menace, Swimming Australia a convoqué une assemblée générale extraordinaire pour le 20 octobre afin de voter sur les modifications de sa constitution. Celles-ci auront pour objectif de moderniser les changements et la gouvernance de l'organisation.

Ces changements garantiront une administration et une gouvernance du sport de renommée internationale et renforceront la voix des athlètes et des entraîneurs. , précise Gallen. Elle ajoute que ces modifications permettront à l’organisation d’être aussi performante dans l’eau qu’à l’extérieur.

L’Australie a terminé au premier rang en natation lors des derniers Championnats du monde de sports aquatiques en juillet, à Fukuoka, au Japon. Le pays avait alors récolté 13 médailles d’or et avait devancé les États-Unis et la Chine à ce chapitre.

Des modifications bien accueillies

La nouvelle constitution proposée a été approuvée par World Aquatics, mais n'a pas encore été publiée. Les amendements seront adoptés s'ils sont acceptés par les membres de Swimming Australia.

World Aquatics se félicite des changements apportés aux statuts de Swimming Australia, qui donneront plus de pouvoir aux athlètes et une voix au conseil d'administration, tout en offrant une base de vote plus large et plus étroitement liée aux athlètes et aux entraîneurs , a déclaré le directeur général de World Aquatics, Brent Nowicki.

Swimming Australia recevra plus de 14 M$ de financement de son gouvernement fédéral en 2023-24, la grande majorité pour la haute performance, indique le journal The Guardian.

La présidente de l’ASC (Commission australienne des sports), Josephine Sukkar, a affirmé que son organisation s'engage à veiller à ce que toutes les fédérations sportives nationales qui reçoivent des fonds des contribuables fassent preuve d'une bonne gouvernance de leur sport .

Nous nous félicitons des mesures prises aujourd'hui et nous poursuivrons notre travail avec Swimming Australia pour veiller à ce qu'elle soit structurée et fonctionne d'une manière qui génère un leadership stable, donne du pouvoir à ses athlètes et à ses entraîneurs, tout en permettant un environnement positif, sûr et inclusif pour tous ses participants et ses membres , a-t-elle ajouté.

La natation est un sport qui représente beaucoup pour de nombreux Australiens et l' ASC continuera à faire tout son possible pour soutenir les athlètes d'élite qui se préparent pour les prochains Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024, tout en veillant à ce que le sport soit prêt pour le succès, et ce pour plusieurs années.

Avec des informations de The Guardian de Inside the Games