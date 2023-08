Évelyne Viens avec l’AS Roma

La tournée mondiale de l’attaquante Évelyne Viens s’arrêtera en Italie pour les trois prochaines années.

Tout juste de retour de la Coupe du monde en Australie, l’attaquante de L’Ancienne-Lorette devient la première Canadienne à porter les couleurs du légendaire club italien.

Je suis vraiment contente d’être à Rome, a dit Viens dans le communiqué de l’équipe. C’est un club avec de grandes ambitions et c’est un honneur d’en faire partie. J’ai hâte d’affronter nos rivales sur le terrain et d’aider l’équipe à remporter des trophées.

La saison dernière, l’AS Roma a atteint les quarts de finale de la Ligue des champions en plus de remporter le premier championnat italien de son histoire, mettant fin à une domination de cinq saisons de la Juventus de Turin.

Nous sommes extrêmement heureux qu’Évelyne ait choisi d’embrasser notre projet, parce que c’est une joueuse que nous suivons depuis un certain temps avec beaucoup d’intérêt, a dit Betty Bavagnoli, responsable du soccer féminin à l’AS Roma. C’est une championne olympique, on connaît sa valeur et on sait ce qu’elle peut apporter à notre équipe.

Viens peut surtout apporter des buts. Depuis 2022, avec le Kristianstads DFF, en première division suédoise, la Québécoise a fait mouche à 37 reprises en 52 matchs.

Avant son passage au pays de Mats Naslund, elle avait inscrit 11 buts en 15 rencontres avec le Paris FC.

De 2016 à 2019, Viens avait rempli les filets dans les rangs collégiaux américains avec 73 buts en 77 matchs.

En sélection nationale, la buteuse de 26 ans compte 4 réussites en 21 matchs.