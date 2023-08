De Grasse prêt à passer à la vitesse supérieure lors des mondiaux

Andre De Grasse est prêt pour ses « séries éliminatoires ». Le sprinteur étoile participera aux épreuves de 200 mètres et de relais 4 x 100 mètres des Championnats mondiaux d'athlétisme, qui commencent samedi à Budapest et prendront fin le 27 août.

Originaire de Markham en Ontario, De Grasse connaît une campagne difficile après avoir été ennuyé par des blessures en 2022.

Les Championnats d'athlétisme seront présentés en direct sur Radio-Canada.ca/Sports du 19 août au 27 août. Consultez la page horaire de diffusions pour obtenir tous les détails.

Son nom n'est plus mentionné dans les conversations au sujet des hommes les plus rapides au monde, alors que ce sont les Américains Fred Kerley, champion du monde sur 100 mètres, et Noah Lyles, double champion du monde en titre sur 200 mètres, qui se retrouvent sous les projecteurs.

De Grasse, six fois médaillé olympique et champion en titre sur 200 mètres, comprend comment les choses fonctionnent. Mais cela ne l'impressionne guère.

Ce n'est pas évident quand vous êtes blessés ou que vous ne commencez pas votre saison comme vous l'espériez, a dit De Grasse. Je suis un gars qui aime les sports d'équipe comme le basketball ou le soccer. Ce n'est que la saison régulière à mes yeux.

Quand les séries commencent – ça ce sont les mondiaux – c'est là que vous voyez ce que tout le monde a dans le ventre. C'est sur ça que je me concentre. Oui, il y a la Diamond League et d'autres compétitions, mais c'est la saison régulière. Les mondiaux, les Olympiques, se sont les séries. C'est là que les vraies étoiles brillent.

Si De Grasse ne suit pas les conversations entourant les favoris avant les compétitions à Budapest, son entourage le garde au courant.

Apparemment, je suis le négligé, a-t-il dit. Quand j'ai commencé, j'affrontais Usain Bolt. J'étais le négligé. Maintenant, ce sont les Américains les favoris et je suis le négligé.

Ça ne me dérange pas vraiment parce que je sais ce que j'ai accompli et ce que je suis capable de faire. Tout ce que je veux faire, c'est être prêt à tout donner.

Saison en demi-teintes

De Grasse a été incapable de se qualifier pour le 100 mètres aux mondiaux. Il a même été exclu de la finale aux Championnats canadiens d'athlétisme. Deux jours plus tard, en juillet, il a réussi son meilleur chrono de la saison sur 200 mètres, en franchissant la distance en 20,01 secondes.

Dans mon esprit, c'était un pas dans la bonne direction, mais ce n'était pas non plus le temps que j'espérais, a mentionné De Grasse. Je dois peaufiner certaines choses et comprendre comment m'améliorer.

De Grasse a la réputation d'être à son meilleur quand il se retrouve sur les plus grandes scènes de son sport. Après tout, ses meilleurs temps à vie sur 100 et 200 mètres ont été réussis lors des finales des Jeux olympiques de Tokyo. L'Ontarien de 28 ans est donc prêt pour les Championnats mondiaux.

Je veux élever mon niveau, a-t-il dit en vantant sa préparation. Je suis un gars qui n'a pas peur de tenter le tout pour le tout. C'est la plus grande scène de notre sport et vous devez tout tenter pour gagner, non?

J'ai cet état d'esprit compétitif associé à d'autres sports ou au fait de se retrouver dans une position familière. Comme je le dis toujours, vous apprenez plus d'une défaite que d'une victoire.