La légendaire voix des Sabres de Buffalo n’est plus

Rick Jeanneret, légendaire descripteur des matchs des Sabres, est décédé jeudi à 81 ans, a annoncé l'organisation de Buffalo. Il a décrit les rencontres de 1971 jusqu'à sa retraite en avril 2022.

RJ a été admis au Temple de la renommée du hockey en 2012 en tant que lauréat du prix Foster-Hewitt.

Rick était un homme très spécial et très aimé de tous ceux qui le connaissaient et qui écoutaient sa magie et sa maîtrise, a dit par communiqué le propriétaire des Sabres, Terry Pegula. Je suis tellement heureux de l'avoir connu. Quelle chance avons-nous tous d'avoir été à ses côtés et de l'avoir écouté.

L'impact de Rick Jeanneret dans l'histoire des Sabres va bien au-delà de la cabine de diffusion. Il nous manquera beaucoup. J'offre mes plus sincères condoléances à Sandra, à la famille de Rick, à ses amis et à tous ceux qu'il aimait.

Jeanneret est l'un des 11 membres de l'organisation des Sabres à avoir une bannière dans les hauteurs du KeyBank Center. Les autres sont les anciens joueurs Gilbert Perreault, René Robert, Richard Martin, Tim Horton, Danny Gare, Pat LaFontaine, Dominik Hasek et Ryan Miller, ainsi que les anciens propriétaires Seymour H. Knox III et Northrup R. Knox.

Rick Jeanneret était plus que la voix des Sabres, il était la voix de notre ville. Il a nourri notre amour du hockey, pour moi et tant d'autres. Au-delà de son travail, Rick était un homme formidable et aimé de tous. Sa vivacité d'esprit et son sens de l'humour étaient inégalés.

Rick Jeanneret laisse dans le deuil sa femme, Sandra, ses enfants, Mark, Chris et Shelly, et de nombreux petits-enfants bien-aimés.