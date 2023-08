Miami, l’inverse de Paris pour Messi

Lionel Messi a déclaré jeudi que son départ à Miami cet été était « le contraire » de son arrivée à Paris depuis Barcelone en 2021.

Comme je l'ai dit, mon départ à Paris n'était pas quelque chose que je voulais, quitter Barcelone n'était pas quelque chose que je voulais et cela s'est passé, pour ainsi dire, du jour au lendemain , a dit l'Argentin lors de sa première conférence de presse en Floride.

Il a fallu que je m'adapte à un endroit totalement différent de ceux où j'avais vécu toute ma vie, à la fois en ce qui concerne la ville et au sens sportif, et c'était difficile, le contraire de ce qui m'arrive ici en ce moment , a dit le septuple Ballon d'or, qui a déjà marqué neuf buts en six matchs avec l'Inter Miami.

Je peux vous dire que je suis très content de la décision que j'ai prise, pas seulement pour le jeu, pour la façon dont cela se passe pour le moment, mais pour ma famille, la vie de tous les jours, pour la ville que nous apprécions, pour cette nouvelle expérience et pour l'accueil que nous avons reçu, extraordinaire depuis le premier jour, pas seulement à Miami , a-t-il ajouté.

J'ai fait deux matchs en déplacement et le traitement que j'ai eu a été magnifique. J'en suis reconnaissant, heureux des moments que je vis et surtout de pouvoir continuer à faire ce que j'ai aimé toute ma vie, jouer et pouvoir le faire dans la joie , a-t-il continué.

Messi a déclaré qu'il voulait faire de Miami une référence . Gagner le titre aiderait beaucoup. C'est un club très jeune qui n'est pas là depuis très longtemps et gagner notre premier titre serait superbe pour nous tous , a-t-il ajouté.

Depuis l'annonce de l'arrivée de Messi avec le club, l'Inter Miami a embauché l'ancien de Barcelone et l'entraîneur-chef de l'équipe nationale de l'Argentine, Gerardo `Tata' Martino, en plus d'ajouter à sa formation l'ancien capitaine de Barcelone Serio Busquets et le vétéran défenseur Jordi Alba.

Messi a inscrit neuf buts en six matches avec sa nouvelle équipe, toutefois dernière dans l'Est (5-14-3).

Invaincu depuis six matchs, l'Inter Miami jouera à Nashville samedi, en finale de la Coupe des ligues.

Depuis le début de la compétition, nous savions que nous allions recommencer à zéro avec un nouvel entraîneur et de nouveaux joueurs, a dit Messi. Dès le début, nous avons bien fait grâce aux nouveaux coéquipiers.

En demi-finale, mardi, l'Inter Miami a battu l'Union de Philadelphie, une des trois meilleures équipes de l'Est. Messi a inscrit un but à une distance de 30 mètres, dans la 20e minute de jeu, dans un gain de 4-1.

À ses débuts le 21 juillet, Messi a marqué à la 94e minute de jeu pour donner la victoire à l'Inter Miami, 2-1, face au club mexicain Cruz Azul, en match d'ouverture de la Coupe des ligues.

Il est au stade de sa carrière où il a fait tout ce qu'un joueur de soccer peut faire dans un sport, en tant que l'un des plus grands, sinon le plus grand joueur de soccer, a déclaré le co-propriétaire du club David Beckham le mois dernier. Il en veut encore. Je sais qu'il a faim pour plus.