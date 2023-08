Porté par Shai Gilgeous-Alexander, le Canada bat l’Espagne

Shai Gilgeous-Alexander du Thunder a récolté 22 points et huit rebonds, jeudi, aidant le Canada à battre l'Espagne 85-80, dans un match préparatoire en vue de la Coupe du monde de la FIBA.

L'unifolié a défait les champions en titre en prolongation.

RJ Barrett, des Knicks, a obtenu 18 points.

Dwight Powell des Mavericks a fourni 12 points et 12 rebonds tandis que Kelly Olynyk, du Jazz, a fourni 11 points, six passes et cinq rebonds.

Juancho Hernangomez a mené l'Espagne avec 12 points et cinq rebonds.

Le Canada montre une fiche de 3-1 en matches préparatoires pour la Coupe du monde.

L'événement débutera le 25 août et se tiendra au Japon, en Indonésie et aux Philippines.

Le Canada va se mesurer à la France lors du premier jour de la compétition, à Jakarta.

Le pays va disputer un dernier match préparatoire vendredi, une fois de plus à Grenade, face aux Dominicains.