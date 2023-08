Le ski d’été désormais offert à Tremblant

Les amateurs de ski et de surf des neiges n’auront plus à attendre l’hiver pour s’adonner à leur sport de glisse favori. Dès vendredi, le ski d’été sera désormais possible du côté de Tremblant, le tout sur des surfaces synthétiques spécialement aménagées pour l’occasion.

La piste pour débutant a été aménagée en deux sections, soit une avec un tapis à fibres longues pour une surface plus souple permettant d’effectuer des virages plus larges, et une autre avec un tapis à fibres courtes favorisant les techniques de freinage et l’amélioration du contrôle en descente.

C’est sûr que ce n’est pas comme la neige, mais ça donne quand même l’esprit du ski. La surface permet de faire des virages, permet d’apprendre à tourner.

Quelques défis d’installation

Station Mont Tremblant a fait affaire avec la société Neveplast pour produire des surfaces synthétiques écoresponsables.

L’entreprise italienne organise à l’occasion des événements de ski temporaires, mais elle s’implante cette fois de façon permanente à Tremblant. Il s’agit d’une première au Canada, selon Annique Aird.

L’installation des nouvelles surfaces synthétiques aura pris près d’un mois.

D'après Stéphane Groulx, directeur de la location et des activités pour Station Mont Tremblant, un réaménagement de la pente était nécessaire afin d’accentuer l’inclinaison dans le haut de la piste. À cela se sont ajoutés le travail du sol et l’installation d’un nouveau système d’irrigation.

Pour arriver à ce que la glisse soit meilleure, c’est mieux quand c’est humide, donc il y a tout un système d’irrigation sous la surface. Il y a des buses qui projettent de l’eau de façon régulière pour que la surface reste humide, ça skie mieux , précise Annique Aird.

Rallier le public d’été et d’hiver

Station Mont Tremblant s’est lancée dans ce projet avec l’objectif de convertir son public d’été à son activité d’hiver phare : le ski.

Ce qui a suscité notre intérêt, c’est surtout de voir la clientèle qu’on a ici, parce qu’à Tremblant, on reçoit 2,5 millions de visiteurs par année. Il y en a autant l’été que l’hiver. Notre ADN, c’est le ski, et là on se disait : ‘’Il faut qu’on montre aux gens à skier, il faut qu’on les initie, c’est ça qui nous habite.’’

Pour ceux qui ont eu le loisir de s’aventurer sur les pistes synthétiques en avant-première, il est clair que l’option de s’adonner aux sports de glisse à l’année est réjouissante.

La nouvelle surface peut déstabiliser, mais les adeptes semblent s'adapter rapidement. Pour la directrice aux ventes de Station Mont Tremblant, seulement 1 ou 2 descentes sont nécessaires pour trouver l'équilibre.

L’activité de ski d’été sera offerte en blocs d’une heure, 7 jours sur 7, entre le 18 août et le 4 septembre, et ce peu importe la météo. Puis, du 5 septembre au 15 octobre, les surfaces synthétiques seront ouvertes seulement la fin de semaine.

La location d’équipement est incluse, autant pour le ski que la planche à neige. Des accompagnateurs sont également présents sur place pour guider les visiteurs dans leurs descentes.