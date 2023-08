Une occasion à saisir pour le Canada au mondial de la FIBA

Le programme canadien de basketball masculin verra-t-il enfin la lumière au bout du tunnel, 23 ans après sa dernière participation au tournoi olympique, à Athènes?

L’unifolié pourrait obtenir son billet pour les Jeux de Paris dans les prochaines semaines, avec une heureuse prestation à la Coupe du monde de la FIBA, disputée aux Philippines, au Japon et en Indonésie.

Une participation au mondial leur procure la possibilité d’entrer par la grande porte à Paris. Mais qu’est-ce qui indique que l’équipe canadienne saisira l’occasion, après plus de 20 ans à alimenter le cynisme?

Le refrain a déjà été entendu, mais semble cette fois plus vrai que jamais : la formation qu’alignera le Canada en Asie semble très bien outillée pour parvenir à ce but. Voici quatre intrigues à surveiller concernant les représentants de l’unifolié dans les prochaines semaines.

Un deuxième laissez-passer convoité

Des 12 pays participant au tournoi olympique de basketball, sept obtiennent leur place au terme de la Coupe du monde, dont deux d’Amérique. Sachant que les États-Unis sont les favoris en vue de la compétition, le deuxième laissez-passer sera l’objet de convoitise du Brésil, de la République dominicaine, du Mexique, de Porto Rico, du Venezuela et du Canada. L’Argentine, 4e nation au classement de la FIBA, brille par son absence après son élimination surprise par les Dominicains en qualifications.

Ouvrir en mode plein écran Le Canada après une victoire contre le Venezuela Photo : Reuters / LEONARDO FERNANDEZ VILORIA

Les Brésiliens et les Canadiens sont les deux pays aspirant logiquement à une place aux Jeux de Paris. Ils sont respectivement 13e et 15e à la FIBA, hiérarchie qui perd un peu de sa précision lorsqu’une vedette comme Shai Gilgeous-Alexander, Ontarien n’ayant jamais représenté le Canada auparavant, décide de se mettre de la partie. SGA a été nommé au sein de la première équipe d’étoiles de la NBA la saison dernière et est l’une des grandes étoiles montantes du circuit.

Quoi qu’il en soit, en plus de suivre les activités du Canada, il faudra avoir le Brésil du coin de l’œil. L’équipe ne compte que sur un basketteur de la NBA – Raul Neto – mais sur un effectif marqué de joueurs expérimentés en Coupe du monde. La République dominicaine pourrait également être une carte cachée dans cette quête pour une qualification olympique. Karl-Anthony Towns, des Timberwolves du Minnesota, mène la formation annoncée en vue du mondial. Les Dominicains ont vaincu les Canadiens 94-88 lors de leur dernier match préparatoire, vendredi.

Équipe canadienne, Coupe du monde de la FIBA 2023 (en ordre alphabétique) A - Kyle Alexander, Hapoel Tel Aviv (Israël)

G - Nickeil Alexander-Walker, Timberwolves du Minnesota (NBA)

G/A - RJ Barrett , Knicks de New York (NBA)

G - Trae Bell-Haynes, Casademont Zaragoza (Espagne)

A - Dillon Brooks, Rockets de Houston (NBA)

G - Luguentz Dort, Thunder d’Oklahoma City (NBA)

P - Zach Edey. Boilermakers de l’Université Purdue (NCAA)

A - Melvin Ejim, Unicaja (Espagne)

G - Shai Gilgeous-Alexander, Thunder d’Oklahoma City (NBA)

P - Kelly Olynyk , Jazz de l’Utah (NBA)

A - Kevin Pangos, Olimpia Milano (Italie)

A/P - Dwight Powell, Mavericks de Dallas (NBA)

G - Phil Scrubb, River Lions de Niagara (LECB)

A - Thomas Scrubb, BlackJacks d’Ottawa (LECB)

Le défi français

Afin de conclure le tournoi parmi les deux meilleurs pays du continent, les Canadiens devront sans doute se tailler une place pour les matchs éliminatoires. Seules les deux premières équipes de chaque groupe auront ce privilège. Dans son groupe, le Canada est aux côtés du Liban, de la Lettonie et de la France.

Publicité

Cette dernière, cinquième à la FIBA, devrait faire la lutte aux représentants de l’unifolié pour le sommet. Les Français ont fait leurs preuves lors des dernières compétitions internationales; ils ont obtenu le bronze lors des deux dernières Coupes du monde, puis l’argent aux Jeux de Tokyo. Ils y avaient même défait les États-Unis, alors menés par Kevin Durant et Damian Lillard.

Cette année, ils devraient miser à nouveau sur leurs principales vedettes, dont le géant Rudy Gobert, triple joueur défensif de l’année en NBA.

Un autre colosse, Kristaps Porzingis, a annoncé le 15 août qu’une fasciite plantaire l’empêchera de disputer le mondial au sein de l’équipe lettone. Un soulagement pour les Canadiens, qui peuvent aspirer plus aisément à deux – voire trois – victoires en phase de groupes. Il ne faut négliger pour autant les Lettons, qui ont obtenu 11 victoires d’affilée lors des qualifications européennes. Porzingis était d’office pour seulement deux de ces rencontres.

Une équipe petit format

L’une des raisons des insuccès de l’équipe nationale canadienne de basketball masculin depuis des années est son incapacité à produire des joueurs grand format de qualité, capable de récupérer des rebonds et protéger l’anneau face aux géants adverses.

Encore une fois cette année, c’est ce qui pourrait courir à leur perte. Dans les trois matchs disputés par l’équipe ce mois-ci au moment d’écrire ces lignes – deux face à l’Allemagne, puis l’autre contre la Nouvelle-Zélande – les faiblesses de la défense près de l’anneau ont été exploitées par les adversaires. Une inquiétude qui a quelque peu été tempérée par un tir bloqué par le pivot Kelly Olynyk aux dépens du rival allemand Moritz Wagner avec quelques secondes à faire en prolongation lors de leur dernier match à la DBB SuperCup, tournoi préparatoire, pour confirmer la victoire des Rouges.

Publicité

Il n’en demeure pas moins que ni Olynyk ni son coéquipier Dwight Powell n’ont su dissiper les doutes à leur position. Un signe alarmant lorsqu’on se trouve dans le même groupe qu’un certain Gobert.

L’inexpérimenté Zach Edey, 7 pieds 4 pouces, aura-t-il un rôle significatif? Il a obtenu le titre de joueur universitaire américain (NCAA) de l’année au sein des Boilermakers de l’Université Purdue. Edey n’a pas été utilisé par l’entraîneur Jordi Fernandez lors des premiers matchs préparatoires, mais ses apparitions lors des trois dernières rencontres laissent entrevoir qu'il fera partie de l'équation lorsque le tournoi s'amorcera.

Il faudra également surveiller si le mariage sera heureux au sein de l’équipe canadienne, dont Fernandez est à la barre depuis moins de deux mois. Les joueurs n’ont eu que de rares occasions de jouer ensemble. Pendant que plusieurs équipes miseront sensiblement sur le même effectif que celui les ayant aidées à se tailler une place pour le mondial, le Canada se penchera sur un noyau de joueurs dont la saison de la NBA a fait rater la majorité des duels en formation nationale. Un beau problème, certes.

Murray absent, à Barrett de se lever?

Le Canada aurait pu miser sur le duo d’arrières le plus menaçant du mondial en Shai Gilgeous-Alexander et Jamal Murray. Ce dernier a aidé les Nuggets de Denver à remporter le premier championnat de la NBA de leur histoire. Le 16 août, il a annoncé son retrait du tournoi international, évoquant une courte période de repos entre la fin de son parcours éliminatoire et le début de la prochaine saison en NBA. N’oublions pas, également, qu’une déchirure d’un ligament croisé antérieur l’avait fait rater l’entièreté de la campagne 2021-22.

Ouvrir en mode plein écran R.J. Barrett pourchassant Dennis Schröder, de l'Allemagne Photo : AP / Soeren Stache

Sa présence en Asie la semaine prochaine aurait donné au Canada une excellente 2e option en soutien à Gilgeous-Alexander. Il brille déjà dans ce rôle chez les Nuggets, derrière Nikola Jokic, prenant même les rênes de l’attaque lorsque l’occasion se présente. Sans lui, qui s’acquittera de ce rôle? À la lumière de ce qui a été vu en matchs préparatoires, R.J. Barrett, Torontois évoluant pour les Knicks de New York en NBA, aura une plus grande part du gâteau que prévu. Il a excellé lors du dernier duel face à l’Allemagne, réussissant 13 de ses 14 tirs, dont le panier gagnant, pour un total de 31 points.

Et Barrett a surtout été celui ayant permis au Canada de récolter une première médaille d’or en tournoi de la FIBA, avec les moins de 19 ans en 2017. Il avait été nommé joueur par excellence de la compétition.

Six ans plus tard, penser à la reproduction d’un résultat similaire chez les séniors relève de l’utopie, mais une qualification olympique est un objectif visiblement atteignable pour les Canadiens. Leur tournoi s’amorce le 25 août avec un match contre la France.

S’ils ne parviennent pas à obtenir leur billet pour Paris, Les Canadiens pourront se rabattre sur un tournoi de la dernière chance, l’an prochain. Il y aura toutefois beaucoup plus d’appelés que d’élus, avec seulement quatre places convoitées pour 24 pays.

En 2021, à Victoria, le Canada était à deux victoires de se qualifier pour les Jeux de Tokyo. Une amère défaite de 103-101 en prolongation subie aux mains des Tchèques, pourtant négligés, a mis fin aux espoirs canadiens en demi-finale. Un panier de Tomas Satoransky avait scellé l’issue de la rencontre avec 1,4 s à écouler au temps additionnel.

Et qui avait fait la vie dure aux Canadiens lors de cette rencontre? Le pivot Ondrej Balvin, 7 pieds 1 pouce, auteur de 19 rebonds! Comme quoi les années se suivent et les enjeux se ressemblent chez l’unifolié. Reste à voir s’il en sera autant du dénouement.