L’auteur du livre L'éveil d'un champion blâme Hollywood

Michael Lewis, l’auteur du livre The Blind Side (L’éveil d’un champion en français), blâme Hollywood pour la polémique entourant le joueur de football Michael Oher.

Le film suscite la controverse plus de 14 ans après sa parution. Cette semaine, Michael Oher a indiqué que le livre et l’adaptation cinématographique du même nom, qui portent soi-disant sur l’histoire de sa jeunesse, seraient en fait basés sur un mensonge.

L’ancienne vedette de la NFL n’aurait jamais été adoptée par la famille Tuohy, selon des documents de cour obtenus par ESPN. Oher aurait plutôt été mis en tutelle, à son insu, juste avant son 18e anniversaire de naissance.

Le mensonge de l’adoption de Michael a permis à ses tuteurs Leigh Anne Tuohy et Sean Tuohy de s’enrichir à ses dépens , peut-on lire dans une pétition légale déposée dans un tribunal du Tennessee lundi.

Interviewé par le Washington Post jeudi, Michael Lewis s’est porté à la défense de Leigh Anne et Sean Tuohy. Selon lui, c’est plutôt l’industrie du divertissement qui est à blâmer.

Tout le monde devrait être en colère contre le système des studios hollywoodiens , a déclaré l’auteur, qui était un proche ami d'école de Sean Tuohy. Michael Oher devrait se joindre à la grève des scénaristes. La façon dont fonctionne la comptabilité hollywoodienne est scandaleuse, mais l'argent n'est pas dans les poches des Tuohy.

Oher avance pourtant que la famille Tuohy a gagné des millions, alors qu’il n’a jamais reçu la moindre part des profits de cette histoire.

Lewis affirme quant à lui que les Tuohy ont tiré des sommes relativement modestes du film, qui a rapporté plus de 300 millions de dollars au box-office et des dizaines de millions en distribution DVD et en diffusion continue.

Il ajoute que les Tuohy et lui ont gagné environ 350 000 $ après impôts et frais d'agent, somme qu'ils ont également partagée avec Oher. Cependant, l’auteur avance que l’ancien choix de 1er tour des Ravens de Baltimore en 2009 a commencé à diminuer ses revenus de redevances et que les Tuohy ont préféré placer cet argent en fiducie.

Ce qui m'attriste vraiment, c'est que j'ai assisté de près à toute cette histoire. Ils l'ont comblé de ressources et d'amour. Le fait qu'il se méfie d'eux est stupéfiant. L'état d'esprit dans lequel il faut être pour agir de la sorte me rend triste pour lui.

Dans ses mémoires de 2011, Oher a déclaré que les Tuohy lui avaient dit que la mise sous tutelle et l'adoption étaient presque identiques. Ils m'ont expliqué que cela signifiait à peu près la même chose que parents adoptifs, mais que les lois étaient simplement écrites d'une manière qui prenait mon âge en compte , écrivait-il.

Michael Lewis a déclaré au Washington Post qu'il pensait que les Tuohy avaient choisi d'agir en tant que tuteurs parce que c'était plus rapide que l'adoption. Les Tuohy, qui ont souvent décrit Oher comme leur fils adoptif, ont déclaré qu'ils avaient opté pour la tutelle plutôt que pour l'adoption parce qu'il était majeur à l'époque.

Avec les informations du Washington Post

Avec les informations de The Guardian