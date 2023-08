Les meilleurs athlètes du monde sont arrivés à Budapest

Pendant neuf jours, les meilleurs athlètes du monde vont arpenter la piste et la pelouse du stade de 35 000 places construit pour les mondiaux d'athlétisme à Budapest.

Pour eux, l'occasion est belle de garnir leur palmarès et de prendre ou de reprendre confiance à l’approche des Jeux olympiques de 2024, qui sont dans tous les esprits.

La priorité, c'est Paris , a affirmé le champion du monde en titre du décathlon Kevin Mayer, qui ne prendra aucun risque . Ce dernier devra faire face à des rivaux coriaces, notamment les Canadiens Damian Warner et Pierce LePage.

Symbole de l'importance de 2024, la vedette américaine Sydney McLaughlin-Levrone, attendue sur 400 m, a déclaré forfait en raison d'un petit problème à un genou, afin d'être pleinement opérationnelle pour les JO .

Elle fait partie des grands absents en Hongrie, avec la double championne olympique en titre et championne du monde sortante de l'heptathlon, Nafissatou Thiam. La Belge préfère jouer de prudence, à un an des Jeux de Paris, en raison de tendons d'Achille douloureux.

Une hiérarchie à établir en sprint

Dans certaines compétitions, il ne semble pas y avoir de favoris clairs. C’est notamment le cas en sprint, où la saison 2023 n'a pas dessiné de hiérarchie précise.

La quintuple championne du monde jamaïcaine du 100 m Shelly-Ann Fraser-Pryce a été peu en vue, car elle a été ralentie par des blessures. Elle pourrait être bousculée par sa compatriote Shericka Jackson,par l'Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou, ou encore par Sha'Carri Richardson.

L’Américaine est très attendue pour son premier championnat international après avoir manqué les Jeux de Tokyo en raison d'un résultat positif à un test de dépistage au cannabis. Elle avait aussi raté les mondiaux d’athlétisme de 2022 à Eugene.

Ouvrir en mode plein écran Sha'Carri Richardson à Eugene Photo : Getty Images / Christian Petersen

Chez les hommes, le tenant du titre olympique au 100 m, l’Italien Lamont Marcell Jacobs, a encore été incommodé par de petites blessures. Ça n'a pas été une saison facile pour moi, j'ai eu de nombreux doutes , a-t-il admis jeudi.

Il souhaite malgré tout être considéré comme l'un des favoris, malgré une saison en dents de scie .

Je sais que les regards se tournent vers moi parce que je suis champion olympique en titre, c'est un lourd fardeau. Mais je préfère être le favori parce qu'ils respectent ma façon de concourir, c'est un plus , a-t-il précisé.

Ouvrir en mode plein écran L'Italien Lamont Marcell Jacobs célèbre sa victoire olympique au 100 m, à Tokyo. Photo : pool/afp via getty images / CHRISTIAN PETERSEN

En Hongrie, le 100 m sera très ouvert avec l'Américain Noah Lyles, le Britannique Zharnel Hughes, le Kényan Ferdinand Omanyala, le Botswanais Letsile Tebogo, tous prétendants au podium. Le champion en titre, l’Américain Fred Kerley, sera aussi à surveiller.

Très attendus, Armand Duplantis (perche), Faith Kipyegon (1500 m, 5000 m), Karsten Warholm (400 m haies), Femke Bol (400 m haies), Jakob Ingebrigtsen (1500 m et 5000 m) et Sifan Hassan, qui a confirmé jeudi tenter un triplé 1500, 5000 et 10 000 m, devraient également assurer un spectacle de qualité.