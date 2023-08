Les meilleures triathlètes au monde ont couru vers la Seine, jeudi, alors que la qualité de l'eau du célèbre fleuve a permis la présentation d'une épreuve test clé en prévision des Jeux olympiques de Paris en 2024.

L’entièreté d’un week-end d’épreuves avait été annulé au début du mois. De fortes pluies avaient causé des déversements d'eaux usées non traitées dans la Seine, faisant chuter le niveau de la qualité de l'eau en deçà des standards.

Les organisateurs des Jeux de Paris, les autorités municipales et la fédération mondiale de triathlon ont fait l'éloge de la gagnante de l'épreuve féminine, la Britannique Beth Potter, qui devient la première athlète depuis 2012 à gagner une épreuve sportive après avoir nagé dans la Seine.

La compétition de triathlon a lieu à Paris jusqu'à dimanche. La portion de nage commence au pied du célèbre pont Alexandre III. Les circuits de vélo et de course déambulent dans certains des secteurs les plus célèbres de la capitale française, dont les Champs-Élysées. Les spectateurs peuvent assister gratuitement à l'événement.

Quel endroit spécial, a dit l'Américaine Katie Zaferes, qui a pris le 21e rang et qui espère toujours se qualifier pour les Jeux de Paris. J'espère être de retour l'an prochain après avoir pu découvrir le parcours.

La Française Cassandre Beaugrand, qui a pris le 2e rang, a qualifié l'événement de magnifique. Tout le monde est content d'être ici.

Beaugrand n'a pas exprimé d'inquiétudes concernant la qualité de l'eau de la Seine.

Nous sommes habituées à nager dans de pires eaux , a-t-elle affirmé.

Le site accueillera des épreuves de natation des Olympiques et des Jeux paralympiques.

J'étais sur le podium avec les dames ce matin et elles m'ont dit que c'était probablement le meilleur triathlon auquel elles ont participé , a dit le président du comité organisateur de Paris 2024, Tony Estanquet.

Pour nous, c'est la preuve que le travail accompli a eu un impact très positif et nous sommes en voie de présenter un triathlon fantastique l'an prochain , a-t-il ajouté.

Les organisateurs ont rappelé que 1,4 milliard d'euros avaient été investis par l'État et les autorités locales afin d'améliorer la qualité de l'eau de la Seine.