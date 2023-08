Les Alouettes pourraient encore faire confiance à Caleb Evans contre Ottawa

Tout semble indiquer que Caleb Evans obtiendra un deuxième départ d’affilée. Le quart no 2 des Alouettes de Montréal a pris la majorité des répétitions avec la première unité à l’attaque lors de l’entraînement de mercredi en vue du match de samedi, à Ottawa.

Evans a remplacé Cody Fajardo, écarté après l’échauffement vendredi dernier contre les Roughriders de la Saskatchewan en raison d’une blessure à l’épaule gauche subie une semaine plus tôt.

Tant Fajardo que l’entraîneur-chef Jason Maas ont indiqué mardi qu’une décision dans son cas sera prise à la dernière minute, mais si l’on se fie à ce que l’on a vu sur la surface synthétique en bordure du stade olympique mercredi, Fajardo pourrait jouer les troisièmes violons derrière Evans et Davis Alexander contre le Rouge et Noir.

Maas et le coordonnateur à l’attaque Anthony Calvillo n’ont pas manqué de louanger le travail effectué par Evans contre les Riders. Pour Maas, ce qu’a réussi Evans ne tient pas de l’ordinaire.

Il a joué en fonction de ses moyens et a respecté le cadre que nous lui avions fourni, a noté Maas. Je pense qu’il ne voudrait reprendre qu’un jeu [l’interception dans la zone des buts], mais mis à part ce jeu, il s’est tenu dans sa pochette et n’a pas commis d’erreur.

Les gens ne le réalisent pas, mais nous ne donnons pas beaucoup de répétitions à l’entraînement à nos quarts substituts. Au cours des deux semaines précédentes, il n’avait pas pris une seule répétition. Avant le match contre les Riders, nous étions dans une semaine écourtée et il n’y a pas eu beaucoup de répétitions pour qui que ce soit. Ce qu’il a réalisé n’est pas simple.

Evans a complété 8 de ses 13 passes pour 149 verges et un touché contre une interception. Il a ajouté 66 verges et 2 touchés en 11 courses à ses gains aériens.

Je lui donnerais une note de B+, a évalué Calvillo, qui agit aussi comme entraîneur des quarts. Il a bien fait les choses, sauf quelques jeux. Bien sûr, l’interception dans la zone des buts, mais peut-être deux autres jeux qu’il a mal lus ont fait en sorte que je lui donne cette note. On aurait pu réaliser un gros jeu à l’extérieur quand Quartney Davis était libre, et on a aussi raté un jeu surprise, mais quelqu’un était mal positionné sur le jeu et ç’a bousillé nos blocs, alors ce n’est pas complètement à lui que revient ce jeu raté.

Sinon, il a bien fait. Il a bien couru avec le ballon et, quand il devait se défaire de ses couvreurs et qu’il s’approchait des lignes de côté, il se débarrassait du ballon : nous n’avons pas accordé de sacs et n’avons pas subi de jeux négatifs. C’est immense.

Evans a pu revoir sa performance et il était plutôt philosophique dans son analyse.

Comme chaque match, il ne faut pas trop s’attarder à ce qu’on a fait de mal ou à ce qu’on a bien fait, a-t-il dit. On peut lancer cinq interceptions et trouver du positif, comme on peut lancer quatre passes de touché et ne voir que les jeux ratés.

Pour ma part, je tente de trouver les facettes de mon jeu que je peux améliorer et travailler là-dessus à l’entraînement.

L’un de ces aspects est la lecture du jeu. Calvillo croit que l’interception qu’a lancée Evans est attribuable à une mauvaise lecture de la défense : trop concentré sur le parcours de son receveur, il a oublié de regarder si un deuxième couvreur était en mesure de venir prêter main-forte au premier. C’est ce qui a mené à cette interception.

Matte toujours absent

Pour une deuxième journée de suite, la ligne à l’attaque était aussi privée du garde à droite Kristian Matte. Le vétéran a profité d’une nouvelle journée de traitements.

L’entraîneur de la ligne à l’attaque, Luc Brodeur-Jourdain, a déclaré que Matte était sorti meurtri de la victoire de 41-12 des Alouettes contre les Riders et qu’il préférait voir le no 51 prendre soin de lui. Une décision devrait être prise jeudi quant à sa participation au duel contre Ottawa.

Il suffit de lui permettre de récupérer, a noté Brodeur-Jourdain. Quant à savoir s’il pourra jouer, c’est un joueur qui connaît bien la ligue et qui a une grande expérience. Reste à voir s’il pourra récupérer complètement. Ce sera réévalué [jeudi].

On a de grosses rencontres qui s’en viennent. L’objectif, c’est de l’avoir à ses pleines capacités.

En son absence, ce sont le Gatinois Patrick Davis et l’Américain James McGloster qui se sont entraînés aux postes de garde. Pier-Olivier Lestage, habituellement utilisé comme garde à gauche, a même effectué quelques présences comme bloqueur du même côté.

Les Alouettes (5-3) tenteront samedi d’inscrire une quatrième victoire de suite à la Place TD. Le Rouge et Noir (3-6) visera pour sa part à stopper sa série de trois revers et d’inscrire une première victoire contre une formation de la Section est après quatre revers consécutifs.