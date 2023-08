À 61 ans, Louise Chercuitte a dû faire le deuil de s’aligner au départ du tout dernier Ironman prévu au Mont-Tremblant en fin de semaine.

L’athlète de Lévis était pourtant inscrite pour la neuvième fois, mais une chute au Ironman de Lake Placid en juillet est venue bousiller ses plans. Au cours de sa deuxième boucle en vélo, Louise Chercuitte a voulu éviter une fissure dans la route lors d’une montée. En tentant de revenir sur l’asphalte, elle a glissé et est tombée sur le côté, sur son guidon.

Elle a malgré tout conclu l’épreuve, notamment les 42,2 kilomètres de course, mais le lendemain, elle a compris que quelque chose n’allait pas.

Quand on est sur l’adrénaline, des fois, on ne sent rien, mais le lendemain, j’ai dit ouf, ça faisait plus mal que je pensais, explique Chercuitte. Je n’ai pas vérifié si la côte est fêlée ou brisée, mais il n’y a rien à faire de toute façon. Il n’y a que le temps pour arranger les choses. C’est déjà mieux qu’avant, au début je ne pouvais même pas me moucher!

J’ai attendu à la dernière minute avant de me retirer de Tremblant, mais la douleur était trop intense. C’est décevant de manquer ça, mais si j’y allais et que je restais hypothéquée pour plusieurs mois, ce n’est pas gagnant non plus. Je devais être réaliste.

Déjà, le fait qu’elle était inscrite relève un peu du miracle. En fait, moins du miracle que d’une persévérance et d’une détermination à toute épreuve.

À l’automne 2018, elle a été violemment renversée par une voiture à un passage piétonnier en plein entraînement de course à Lévis. Elle a subi de multiples fractures qui l’ont arrêtée pendant plusieurs mois.

J’ai eu du mal à accepter l’accident, parce qu’il est survenu après une année de compétition qui m’avait rendue très fière. J’avais terminé 1re de ma catégorie d’âge sur 400 coureuses au marathon de Disney en Floride, j’avais couru au marathon de Boston, en plus de participer au Championnat du monde de triathlon longue distance au Danemark et j’avais complété l’Ironman de Tremblant.

L’accident a changé ma vie du tout au tout, ajoute la triathlonienne. J’ai une tige dans une jambe, des vis dans un genou. J’étais optimiste après l’accident, je me disais que j’allais faire le nécessaire pour revenir comme avant, mais avec le temps, j’ai réalisé que c’était impossible. Ma jambe gauche n’a plus la puissance pour pousser le sol. Je n’ai plus la vitesse et l’endurance d’avant. Tout a complètement changé.

Tout a changé, mais elle s’est accrochée. Elle a dû attendre plus de huit mois avant de pouvoir courir de nouveau 30 secondes, mais elle l’a fait. Sa vitesse n’était plus la même, mais elle s’était fixé l’objectif d’être lapin pour le groupe le plus lent pour le 10 km du marathon de Québec.

Le lapin sert de guide et s’assure de garder le bon rythme pour établir un temps visé.

C’était quand même un défi, on devait courir 10 minutes puis on en marchait une, explique-t-elle. J’ai réussi à mener trois personnes au fil d’arrivée et elles étaient super fières. Ça m’a réconfortée. Avant, j’aimais ça être dans les premières de ma catégorie, maintenant, je ne peux plus faire ça. C’est fini.

Depuis son accident, elle a quand même réussi à participer à deux marathons de Boston, ce qui est loin d’être banal, accident ou pas.

Encore au moins un Ironman dans sa mire

Les courses d’endurance font partie de la vie de Louise Chercuitte depuis longtemps. D’abord coureuse de fond, elle a notamment participé à plusieurs courses de type ultra-trail de 80 kilomètres et des marathons. Elle a déjà couru celui de Boston en 3 h 11 minutes.

Elle a découvert le triathlon au début de la quarantaine. Elle nageait déjà pour le plaisir et roulait à vélo pour aller au travail.

Ouvrir en mode plein écran Louise Chercuitte à la sortie de l'épreuve de natation d'un triathlon. Photo : Gracieuseté : Louise Chercuitte

La kinésiologue a dû apprivoiser la natation en eau libre.

J’avais une grande crainte de nager en eau libre et j’ai combattu cette crainte avec le temps, même si je ne me sens jamais à l’aise. Je me fais beaucoup plus confiance qu’au départ.

Elle ne compte plus le nombre de triathlons qu’elle a accomplis. Elle sait toutefois qu’elle a rallié l’arrivée de 13 Ironman officiels, de trois non officiels, de beaucoup de demi-Ironman et d’une dizaine de triathlons olympiques.

Les plus courtes distances, ce n'est pas son truc.

J’ai toujours eu une bonne endurance, mais je ne suis pas une fille très vite à la base, analyse-t-elle. Je suis plus une fille de compétition qui, au fil de la compétition, remonte les compétiteurs peu à peu.

Elle ne sait pas encore combien de temps elle s’alignera au départ des Ironman complets. En 2022, elle a fait celui de Mont-Tremblant en 15 h 9 min, trois heures de plus que son meilleur temps établi en pleine canicule quelques années plus tôt, avant son grave accident.

Le temps limite pour terminer un Ironman est de 17 h.

Avant, je voulais continuer à faire des Ironman le plus longtemps possible, mais là, avec mes temps, c’est à réévaluer. Plus tu prends de temps pour compléter l’épreuve, plus c’est dur. Il y a toute une différence entre gérer une nutrition pour 12 h et pour 17 h. J’en ferai jusqu’au moment où je sentirai que ça ne m’attire plus. Mais des demi-Ironman, c’est sûr que je vais en faire encore très longtemps.

Louise Chercuitte est d’ailleurs déjà inscrite à celui de Lake Placid l’été prochain.

Mais ce dimanche, au lieu de prendre le départ aux aurores, Louise Chercuitte sera bénévole, au ravitaillement sur le parcours de course à pied, pas très loin du fil d’arrivée. Une responsabilité qu’elle prendra à cœur.

Je trouve ça difficile de ne pas pouvoir participer au dernier Ironman de Mont-Tremblant, mais je tiens à y être.

Plutôt que de suer sur le parcours pendant 15 h, elle distribuera du carburant aux athlètes pendant 8 h.

Un tout autre type d’épreuve d’endurance.