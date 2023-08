Venus Williams obtient un laissez-passer pour Flushing Meadows

À 43 ans, Venus Williams sera de retour aux Internationaux des États-Unis alors que Caroline Wozniacki effectuera un retour en grand chelem.

Les deux joueuses ont reçu un laissez-passer pour le tournoi de la part de l'Association de tennis des États-Unis (USTA), mercredi.

Williams a remporté les Internationaux des États-Unis en 2000 et 2001, soit deux de ses sept titres majeurs en simple. Un an après que sa jeune soeur Serena eut pris sa retraite après le tournoi, Venus reviendra à Flushing Meadows, où elle a atteint la finale à ses débuts en 1997.

Venus est récemment revenue à la compétition après avoir raté près de six mois d'activités en raison d'une blessure. Cette semaine, elle a signé sa première victoire en quatre ans contre une joueuse du top 20, battant Veronika Kudermetova lors du premier tour du tournoi de Cincinnati.

Wozniacki a annoncé en juin qu'elle revenait à la compétition, trois ans après avoir pris sa retraite pour fonder une famille. L'USTA a alors déclaré qu'elle recevrait un laissez-passer pour les Internationaux des États-Unis, où elle a été double finaliste. La Danoise et ancienne numéro un au monde a obtenu une première victoire à son retour au jeu la semaine dernière, à Montréal.

Les Américaines Ashlyn Krueger, Robin Montgomery, Kayla Day et Clervie Ngounoue recevront également un laissez-passer pour le tableau principal, tout comme la Française Fiona Ferro et l'Australienne Storm Hunter, dans le cadre d'accords de réciprocité avec leurs fédérations de tennis.

John Isner, qui a atteint les quarts de finale du tournoi à deux occasions, a reçu un laissez-passer et il en sera à une 17e apparition dans le tableau principal. Ses compatriotes américains Alex Michelsen, Michael Mmoh, Steve Johnson, Ethan Quinn et Learner Tien ont également obtenu un laissez-passer, tout comme le Français Benjamin Bonzi et l'Australien Rinky Hijikata.

Le jeu dans le tableau principal s'amorce le 28 août.