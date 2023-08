Plus d’espoir que jamais aux mondiaux d’athlétisme pour le Canada

L’an dernier, le Canada a quitté les mondiaux d’athlétisme en Oregon avec quatre médailles dans ses bagages. Le pays est en bonne position pour améliorer cette récolte cette année à Budapest, notamment grâce à une profondeur inédite.

Il y aura bien sûr les têtes d’affiche habituelles à surveiller : Damian Warner et Pierce LePage au décathlon, les sprinteurs au relais 4 x 100 mètres, Marco Arop au 800 m. Mais pour cette édition 2023 des Championnats du monde d’athlétisme, l’unifolié mise sur plus de profondeur. Et selon l’analyste Nils Oliveto, on pourrait assister à un nombre record de Canadiens participant à des finales.

On peut regarder les médailles et croire que le Canada va en gagner plus que les quatre (l’an dernier en Oregon, NDLR), oui. Mais il faut surtout prendre en compte le nombre d’athlètes qui ont le potentiel de participer à des finales , mentionne-t-il.

Son collègue analyste Laurent Godbout abonde dans le même sens en rappelant les points acquis par le Canada au classement mondial au cours de la dernière. Depuis les Jeux de Tokyo, le pays a réussi à classer plusieurs athlètes parmi les huit premiers. C’est donc encourageant.

Il admet toutefois que cette profondeur se fait davantage ressentir sur la pelouse que sur la piste. Plusieurs Canadiens ont le potentiel de participer à des finales, notamment dans les épreuves de lancers , précise-t-il.

Nils Oliveto, lui-même ancien lanceur de marteau, se réjouit de voir l’évolution de son sport de prédilection au pays. Déjà, chez les femmes, Camryn Rogers fait tourner les têtes depuis les derniers Jeux olympiques, où elle avait pris le 5e rang. Elle a depuis enchaîné les bons résultats, incluant une médaille d’argent en Oregon l’an dernier.

Elle a déroulé le tapis rouge pour le reste de ses coéquipiers et coéquipières. Pour montrer qu’à partir de maintenant, au Canada, on ne se laisse plus intimider par les pays avec plus d'expérience. On a plus de profondeur maintenant, chez les hommes et chez les femmes, que plusieurs pays avec une longue tradition au marteau. C'est exceptionnel.

Il s’enthousiasme tout particulièrement des performances récentes d’Ethan Katzberg, jeune lanceur de 21 ans, meneur d'une nouvelle garde canadienne. On a trois lanceurs canadiens dans le top 20 mondial, dont Ethan, un jeune de 21 ans, classé parmi les six meilleurs au monde. Il n’y a jamais eu de finaliste canadien aux mondiaux au lancer du marteau chez les hommes, et on pourrait en voir trois cette année.

Ouvrir en mode plein écran Le Britanno-Colombien Ethan Katzberg lors des Jeux du Commonwealth Photo : Reuters / JOHN SIBLEY

Pour Camryn Rogers, l’objectif est carrément de devenir championne du monde, un titre à la portée de la Britanno-Colombienne de 24 ans. Elle a tout ce qu’il faut. Elle a le talent, elle gère bien sa technique, elle est explosive, rapide, constante. Et mentalement, elle est très calme, c’est une de ses forces.

Une qualité qui va lui servir sur la grande scène, alors que pour la première fois à des mondiaux, elle fait office de favorite. Une pression supplémentaire qui ne semble pas la gêner.

J’ai toujours adoré la pression, le stress, l’anxiété et toutes ces émotions intenses qui accompagnent la compétition de haut niveau , a-t-elle déclaré avant de s’envoler pour la capitale hongroise. Pour moi, l’ajout de cette tension me permet de puiser plus profondément en moi pour atteindre de nouvelles distances.

Elle détient le record canadien de 78,72 mètres depuis mai, et elle ne compte pas s’arrêter là.

Sachant qu’il y a seulement trois femmes dans l’histoire qui ont atteint la barre des 80 mètres, ça me démontre simplement que c’est possible d’y arriver.

Un doublé décathlonien possible

L’année dernière, la blessure du champion olympique Damian Warner à la première journée du décathlon avait pavé la voie à son coéquipier Pierce LePage, qui avait pu décrocher l’argent. Warner est de retour en piste, et tous les voyants semblent au vert dans son cas.

Warner a montré de bons signaux à Götzis en Autriche en mai dernier, quand il a terminé 2e tout juste derrière LePage rappelle Laurent Godbout.

Aussi à surveiller : Sarah Mitton (lancer du poids) : médaillée d'or à la Diamond League à Oslo en juin 2023, détentrice du record canadien, 4e aux Championnats du monde à Eugene en 2022

Marco Arop (800 m) : médaillé de bronze à la Diamond League à Monaco en juillet 2023, médaillée de bronze aux Championnats du monde à Eugene en 2022

Evan Dunfee (marche) : 6e aux Championnats du monde à Eugene en 2022 (35 kilomètres), médaillée olympique à Tokyo (50 kilomètres)

Des résultats encourageants, qui permettent même d’espérer un doublé canadien dans cette épreuve. Depuis 1995, je n’ai pas souvenir d’avoir vu un doublé canadien à des mondiaux, peu importe la compétition. C’était Donovan Bailey et Bruny Surin au 100 mètres. Ce serait spectaculaire, surtout dans une épreuve comme le décathlon, qui est tellement exigeante. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer sur une compétition qui se déroule comme ça sur deux jours.

On vit de très, très bons moments chez les décathloniens canadiens. Ce sont les meilleurs athlètes au monde. De voir deux Canadiens sur le podium? Ce serait incroyable , ajoute pour sa part Nils Oliveto.

Chez les sprinteurs, les pronostics sont un peu moins prometteurs. Andre de Grasse n’a pas réussi à se qualifier pour le 100 m, et un podium au 200 m semble difficilement à la portée des Canadiens. Mais il reste une valeur sûre : l’équipe de relais masculine.

Lors de la dernière édition, la sélection canadienne avait volé la vedette, obtenant la médaille d’or. Le quatuor composé d’Aaron Brown, Jerome Blake, Brendon Rodney et Andre de Grasse avait non seulement obtenu le meilleur temps au 4 x 100 m, il a aussi établi une nouvelle marque nationale avec un chrono de 37,48 s.

Maintenant, tous les regards sont portés vers nous a admis Blake en juillet dernier, après une cérémonie pour remettre au Canada une médaille olympique d'argent après la disqualification des Britanniques.

Donc nous on doit simplement faire notre travail. Faire de bonnes courses et de très bonnes transitions, et si on peut faire ça, on peut aspirer aux plus hautes ambitions. Nous sommes dans cet état d’esprit en ce moment.

Ce ne sera pas facile , avoue Andre de Grasse. Il y a les Américains, les Jamaïcains, les Britanniques. Il y a toujours deux ou trois équipes dans le coup et ce sera assurément un défi, mais on sera prêt à le relever et à défendre notre titre.

Ouvrir en mode plein écran Aaron Brown enlace Andre De Grasse après la victoire canadienne au relais aux mondiaux de 2022 Photo : Getty Images / Ezra Shaw

C’est la même composition que l’an dernier, quand ils ont triomphé , rappelle Laurent Godbout. Ils peuvent contrer le talent individuel de l’équipe américaine grâce à leur cohésion. C’est une équipe soudée, les athlètes se connaissent et se parlent, ça aide lors de la transmission du témoin, qui est déficiente dans le quatuor américain. C’est un groupe plus homogène du côté canadien.

Grasse, Brown et Rodney font équipe depuis 2015, année où ils ont remporté le bronze ensemble aux mondiaux de Pékin. Cette année-là, le Canada avait connu une récolte record, avec huit médailles. À voir si ce total pourrait être surpassé cette année.

Avec les informations de La Presse canadienne