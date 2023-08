Denis Shapovalov ne jouera pas à New York

Denis Shapovalov doit faire l’impasse sur les Internationaux des États-Unis, après avoir aussi raté ceux du Canada.

Bien que j’ai fait tout ce qui était possible pour être remis à 100% pour New York, mon genou a besoin de plus de temps et je dois me désister. L’énergie d’un grand chelem, surtout à New York, n’a pas d’égal. Je vais m’ennuyer de jouer devant le merveilleux public là-bas cette année!

Shapovalov, 22e au classement mondial de l’ATP, n’a pas joué depuis son élimination au tournoi de Wimbledon, en juillet dernier.