Controverses, conflits, malchances, blessures… Les pronostics ne favorisaient pas particulièrement l’Espagne et l’Angleterre avant le début de la Coupe du monde. Contre vents et marées, les deux pays écrivent aujourd’hui une page d’histoire en se qualifiant pour une première finale.

Championnes en titre d’Europe, les Anglaises auraient dû figurer parmi les nations favorites pour remporter la Coupe du monde, mais le doute s'est installé au rythme des forfaits annoncés dans les mois qui ont précédé le début de la compétition.

Fran Kirby, de Chelsea, la capitaine de la sélection Leah Williamson et Beth Mead, d’Arsenal, font partie de ces nombreuses joueuses à avoir récemment subi une déchirure ligamentaire du genou. Un véritable fléau dans le monde du soccer féminin, mais la malchance semblait vouloir particulièrement s’acharner sur les Lionesses.

Les doutes se sont dissipés, tranquillement, mais sûrement. L’Angleterre a démontré qu’elle avait la profondeur nécessaire non seulement pour pallier l’absence de joueuses importantes, mais aussi, pour aller jusqu’au bout.

Alessia Russo, par exemple, a connu jusqu’ici un tournoi impressionnant. Âgée de 24 ans seulement, la joueuse d’Arsenal a maintenant inscrit 7 buts en 12 matchs dans des tournois majeurs. Ella Toone, 23 ans, a prouvé qu’elle avait l’étoffe d'une grande joueuse et qu'elle avait le don de marquer des buts dans des moments de grande importance.

Si le talent de cette sélection anglaise ne fait plus aucun doute, on peut se demander si ce succès aurait été possible sans l’entraîneuse Sarina Wiegman.

Cette dernière devient la première sélectionneuse à mener deux pays différents en finale de la Coupe du monde. En 2019, elle était à la tête de la sélection néerlandaise qui s’était rendue en finale, mais qui avait perdu contre les États-Unis.

Par ses choix tactiques, par sa passion, elle a su créer une cohésion au sein de ce groupe qui semble présentement inébranlable. S’il y a déjà eu des questionnements, on se demande aujourd’hui qui parviendra à les arrêter.

Malaise espagnol

Salma Paralluelo et Mariona Caldentey, de l'Espagne, célèbrent après leur victoire de 2-1 contre la Suède en demi-finale de la Coupe du monde féminine.

Si le succès était loin d’être garanti pour l’Angleterre, l’Espagne semblait au bord de la catastrophe il y a quelques mois à peine. Plongée dans une controverse monstre, cette équipe ne semblait aucunement destinée à la finale de la Coupe du monde. Et pourtant…

Oui, l’Espagne compte dans ses rangs certaines des meilleures jeunes joueuses au monde. Mais à l’automne dernier, la sélection est passée près d’imploser.

Après les Championnats d’Europe où l’Espagne s’est inclinée devant l’Angleterre en quarts de finale, le départ de l’entraîneur Jorge Vilda a été réclamé. Les joueuses prétextaient ne pas avoir été suffisamment préparées pour ce match.

Le torchon brûlait déjà depuis un certain temps entre l’entraîneur, à la réputation déjà entachée, et la majorité des joueuses. En guise d’exemple, jusqu’en 2019, il semblerait que les joueuses ne pouvaient pas barrer la porte de leur chambre d’hôtel avant que l’entraîneur ne vienne s’assurer que tout était au beau fixe.

En septembre dernier, 15 joueuses ont envoyé un courriel à la Fédération espagnole. Elles y dénonçaient les méthodes utilisées par Vilda.

Les joueuses ont affirmé que l’environnement à ce moment compromettait leur santé mentale et physique . Les internationales espagnoles ont annoncé qu'elles renonçaient à porter le célèbre maillot rouge tant que Vilda serait en poste.

La Fédération a riposté en disant qu’elle ne plierait pas face à la pression de joueuses et a donné son appui à l’entraîneur. Le père de Vilda, Angel, est le chef du département de soccer féminin à la Fédération espagnole. Vous pouvez tirer vos propres conclusions…

La majorité des joueuses ayant cosigné cette lettre a été laissée de côté pour cette Coupe du monde.

Depuis le début du tournoi, la tension est palpable. On a vu l’entraîneur célébrer seul, sans qu’aucune joueuse ne vienne lui faire des accolades. Puis, en demi-finale, la lauréate du Ballon d’or Alexia Putellas a été sortie du match à la 57e minute. Visiblement mécontente, on a pu la voir esquiver les gestes de ses entraîneurs qui tentaient de la féliciter.

Sur le terrain, l’Espagne a démontré qu’elle faisait maintenant partie des plus grandes puissances mondiales du côté féminin aussi. Elle a prouvé qu’elle n’était pas uniquement l’équipe d’Alexia Putellas.

Salma Paralluelo en est un bel exemple. La joueuse de 19 ans seulement a fait son entrée dans le match contre les Pays-Bas en quarts de finale pour inscrire le but gagnant. En demi-finale, c’est elle qui a pris la place de Putellas, avant de marquer un autre but important. Depuis, le surnom de super sub lui colle à la peau.

Mais qu’arrivera-t-il à l’extérieur du terrain? Cette présence en finale, et une potentielle victoire, pourrait-elle donner davantage de pouvoir aux joueuses qui réclamaient des changements au sein de la Fédération? Ou au contraire, est-ce que ce parcours donnera des arguments supplémentaires à ceux qui croient que Jorge Vilda est l’homme de la situation?

Cette performance incroyable, est-ce grâce aux joueuses ou à l’entraîneur?

Depuis le début de cette Coupe du monde, l’Espagne n’est pas uniquement opposée à d’autres équipes de soccer. Les Espagnoles se battent à la fois pour leur pays et contre celui-ci.

Des partisans de l'Australie réagissent après le but de Sam Kerr en demi-finale de la Coupe du monde féminine.

Peu importe l’issue de cette finale, cette Coupe du monde marque un tournant majeur dans le soccer féminin. Cotes d’écoute historiques, foules records, victoires surprises…

L’Australie est peut-être le meilleur exemple de cette nouvelle réalité. Certains croyaient qu’une Coupe du monde féminine ne pourrait pas être un succès en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Soyons honnêtes, les pays hôtes ont connu un début de tournoi timide. Olivier Tremblay, qui était en Australie pour Radio-Canada Sports, racontait comment seule une affiche lui rappelait à son arrivée à l’aéroport de Melbourne qu’une Coupe du monde avait lieu au pays. Même lors des premiers matchs, la foule, bien que nombreuse, semblait avoir du mal à maintenir le rythme des encouragements.

Mais plus le tournoi avançait, plus les Matildas surprenaient, plus la fièvre du soccer féminin s’emparait de l'Australie. Les rues bondées, aux quatre coins du pays, ont explosé de joie lorsque Sam Kerr a marqué en demi-finale.

Records d’affluence Des records d'affluence pour des matchs de soccer en Nouvelle-Zélande ont été enregistrés lors du Mondial féminin, avec 43 217 spectateurs à l'Eden Park d'Auckland. En tout, plus de 700 000 personnes se sont rendues dans les stades sur les 29 matchs organisés dans le pays, les trois dernières rencontres de la compétition (demi-finale, petite finale et finale) se déroulant en Australie. Ce tournoi a entraîné un changement colossal dans la façon dont le soccer, et en particulier le soccer féminin, est perçu en Nouvelle-Zélande , a salué Andrew Pragnell, directeur général de New Zealand Football. Depuis le match d'ouverture historique à l'Eden Park, qui a vu les Football Ferns battre la Norvège, ce tournoi a établi une nouvelle norme pour la Coupe du monde féminine de la FIFA , a-t-il poursuivi. (Agence France-Presse)

Sam Kerr, de l'Australie, réagit à la suite de la défaite de son pays contre l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde féminine.

La capitaine australienne, l’une des meilleures joueuses au monde, avait peut-être l’impression de porter la peine d’un peuple sur ses épaules après le revers contre l’Angleterre. Malgré la déception, les Australiennes peuvent encore aller chercher la 3e place contre la Suède. Peu importe, elles ont déjà écrit l’histoire et sont devenues source de fierté pour leur pays.

Cette Coupe du monde a été surprenante, excitante et parfois déchirante. À certains égards, l'Espagne et l'Angleterre ont des profils et des parcours similaires. L'expérience des Anglaises dans d'aussi grands moments pourrait venir faire la différence en grande finale. Si la logique est respectée, les Lionesses risquent de l'emporter contre l'Espagne.

Mais ce Mondial a justement été tout sauf logique.