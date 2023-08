Félix Auger-Aliassime battu au deuxième tour à Cincinnati

Félix Auger-Aliassime a été battu à son deuxième match au tournoi de Cincinnati, mardi, quand il s’est incliné 6-4 et 6-4 devant Adrian Mannarino.

Trente-deuxième au monde, le Français a gagné en 1 h 49 min contre Auger-Aliassime, classé 14e à l’ATP.

Le Québécois a commis 21 fautes directes et 8 doubles fautes, tout en récoltant un seul as.

Auger-Aliassime a réussi un bris qui a porté la marque à 4-4 en deuxième manche, mais il a été brisé lors du jeu suivant. Son rival a ensuite mis fin au débat.

À son premier match en sol américain depuis 2021, Novak Djokovic s’est incliné en double : Djokovic et Nikola Cacic ont perdu 6-4 et 6-2 contre Jamie Murray et Michael Venus.

Djokovic est de retour aux États-Unis après avoir raté des tournois en raison des règles en place durant la pandémie.

C’était son premier match compétitif depuis un revers en finale à Wimbledon contre Carlos Alcaraz, no 1 mondial.

Détenteur du record masculin de 23 titres en simple dans des tournois du grand chelem, Djokovic va jouer mercredi contre Alejandro Davidovich Fokina, 23e raquette à l’ATP.

Alcaraz affrontait le qualifié australien Jordan Thompson tard en soirée mardi. Champion en titre à Flushing Meadows, il peut aller chercher un 50e gain en 2023.

Du côté des dames, l’ancienne reine de New York Sloane Stephens a gagné 4-6, 6-4 et 6-4 devant la championne en titre en Ohio, Caroline Garcia.

Ons Jabeur, cinquième tête de série, a effacé un retard de 5-1 en troisième manche et a vaincu Anhelina Kalinina 6-3, 6-7 (2/7), 7-6 (7/2).