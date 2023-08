Quand la pluie fait veiller trop tard

Valérie Tétreault n’oubliera jamais son premier tournoi à titre de directrice de l’Omnium Banque Nationale.

Des séances retardées de quelques heures, même une remise au lendemain, des matchs qui commencent beaucoup plus tard que prévu et un duel entre Elena Rybakina et Daria Kasatkina qui s’est même terminé à près de 3 h du matin.

Sans compter que Liudmila Samsonova a dû disputer sa demi-finale et la finale la même journée. Sans être l’unique raison de sa sévère défaite de 6-1 et 6-0 devant Jessica Pegula, ce double emploi ne l’a certes pas favorisée.

Une tempête parfaite qui a même atteint Cincinnati, lieu du tournoi cette semaine. En point de presse lundi, la numéro un mondiale, Iga Swiatek, a critiqué la WTA, en partie responsable, selon elle, des matchs nocturnes.

Lors de la saison de terre battue, à Rome et à Madrid, j’ai joué quatre matchs qui se sont terminés vers ou après minuit, a dit Swiatek lors de sa disponibilité médiatique d’avant tournoi. On devrait peut-être plus se concentrer sur ce qui est bon pour la santé des joueuses, car nous sommes en compétition chaque semaine. Cela serait plus facile de comprendre si cela avait du sens de jouer si tard.

La Polonaise comprend que la WTA doit s’ajuster aux demandes des diffuseurs. Elle a demandé de voir les données sur les audiences des matchs après 22 h et attend toujours.

Ouvrir en mode plein écran Iga Swiatek Photo : Radio-Canada / Pascal Ratthé

Si des pistes de solutions semblent évidentes de l’extérieur, la réalité semble plus complète quand l’on marche dans les bottes de la directrice.

Publicité

J’ai déjà été dans les souliers des joueuses et je les comprends de vouloir jouer dans des conditions optimales, c’est une évidence, répond Valérie Tétreault. Reste qu’il y a tellement de facteurs à considérer. Oui, il y a la télé locale, mais aussi la télé internationale et les spectateurs.

On a dit qu’on va arriver à l’égalité des bourses entre les hommes et les femmes, mais pour y arriver, il faut réussir à faire la promotion du sport de la bonne manière pour générer de plus en plus de revenus. On peut travailler sur de nouvelles solutions, mais on ne peut pas perdre ça complètement de vue si on veut payer les athlètes plus cher parce que c’est ce qu’elles méritent.

Malgré les caprices de la météo, le tournoi a été en mesure d’éviter d’annuler une séance en entier, ce qui aurait signifié une perte significative de revenus parce qu’il aurait fallu dédommager les spectateurs.

Les matchs pourraient-ils débuter plus tôt dans la journée pour éviter les retards et les matchs trop tardifs? Ce n’est pas si simple. Pour le moment, les séances de jour s’amorcent à 11 h sur les courts secondaires, à 12 h 30 sur le court central et à 19 h le soir.

Ce serait une question pour les joueurs, répond Valérie Tétreault. Je dois avouer que pour nos matchs à 11 h, on a de la misère à trouver des volontaires. Les joueurs trouvent ça tôt, quand on pense qu’ils doivent arriver au site et se réchauffer. Dans certains tournois, comme à New York, ça peut prendre jusqu’à 1 h ou 1 h 30 pour se déplacer de l’hôtel au site. Ça prend de la volonté et des compromis des deux côtés.

Est-ce que la séance du soir, elle, pourrait être devancée à 18 h ou 18 h 30 plutôt qu’à 19 h ? Difficile selon Tétreault.

Avant, la séance était prévue à 18 h 30 et, l’an passé, pas une fois on a pu commencer à l’heure et ça aurait été le cas à plusieurs reprises cette année, explique l’ancienne joueuse. Les séances à 18 h 30, ça crée un immense stress sur le site pour l’accès, la sécurité et le stationnement.

Ouvrir en mode plein écran Valérie Tétreault en conférence de presse Photo : Radio-Canada Sports

Si on voulait commencer à 18 h, ça voudrait dire qu’on devrait programmer deux matchs sur le central à partir de 11 h. Est-ce ce que souhaitent les athlètes? Est-ce que les amateurs sont prêts à venir aussi tôt? Dans bien des tournois, souvent les matchs de 11 h sont joués devant des gradins à peu près vides.

Publicité

Plus simple dès 2025

Les tournois, condensés sur sept jours, n’ont pratiquement pas de marge de manœuvre en cas de pluie avec autant de matchs à disputer. La chose, pour les tournois Masters et WTA 1000, s’améliorera possiblement dès 2025 au Canada.

Le tableau en simple passera de 56 à 96 athlètes, à mi-chemin entre les tableaux de grand chelem et de tournoi 1000. Le tournoi s’échelonnera toutefois sur 12 jours plutôt que 7, comme c’est le cas depuis des années à Indian Wells et Miami.

Le but est que les athlètes jouent tous les deux jours comme en grand chelem, sauf dans les dernières journées du tournoi, explique Tétreault. Ça veut dire que s’il pleut une journée, le pire des scénarios les amène à jouer deux jours de suite. Ça crée moins de stress sur l’horaire lors d’une journée de pluie et en même temps, pour les joueurs, c’est beaucoup mieux pour la récupération.

La nouvelle formule a été critiquée par certains joueurs et joueuses, surtout ceux et celles qui perdent tôt et qui se retrouvent avec une période plus longue sans jouer de matchs jusqu’au prochain tournoi.

Je pense que tout le monde doit être ouvert au changement et qu’il faut faire des compromis pour que ce soit gagnant-gagnant pour le plus de monde possible, avance la directrice. Je pense qu’à la fin de l’année, les joueurs vont pouvoir récupérer plus facilement et qu’il y aura peut-être moins de blessures.

Si l’année 2024 marquera la dernière tenue du tournoi sur sept jours, le tournoi canadien s’amorcera exceptionnellement le mardi, puisqu’il suit immédiatement le tournoi olympique de tennis dans le calendrier. La finale est prévue le lundi soir.

Puisque le tournoi olympique se termine le dimanche, Valérie Tétreault veut donner le plus long répit possible aux joueurs qui viendront à Montréal.