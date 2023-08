Le détachement d’Olivier Aubin-Mercier

À écouter le spécialiste des arts martiaux mixtes Olivier Aubin-Mercier discuté avec les membres des médias, mardi, après son entraînement, on n’a pas l’impression qu’il s’apprête à combattre la semaine prochaine.

Je n’ai aucune motivation. Unmotivated Oli , lance-t-il quand une journaliste le questionne concernant sa paix d’esprit acquise après son titre de champion l’an dernier.

C’est donc sans pression, et avec un certain détachement, qu’Aubin-Mercier montera dans le décagone, mercredi prochain, au Théâtre du Madison Square Garden, à New York.

Le Québécois disputera son combat demi-finale de la Professionnal Fighters League ( PFL ) contre le Brésilien, Bruno Miranda.

Je suis honnête. C’est comme ça que je me sens. Je pense plus à ce qui se passe dans ma vie qu’au combat comme tel , ajoute Aubin-Mercier, sans filtres.

Je ne sais pas. C’est l'expérience ? C’est la motivation qui est moins là? La bonne nouvelle, je fais mes devoirs. Je suis ici chaque jour et j’aime encore m’entraîner. C’est juste que le combat comme tel, je n’ai plus la même motivation.

Aubin-Mercier est le champion en titre des poids légers de la PFL . Une victoire qui lui avait rapporté une bourse d’un million de dollars et une paix d’esprit.

Je vais faire ce combat-ci et après je ne mets pas de pression. C’est un bonus cette année. Si je vois que ça ne me tente pas, même pour la finale, c’est quand même un bon power move de ne pas vouloir faire la finale, et sa bourse d’un million de dollars, juste parce que ça ne me tente pas.

S’il remporte son combat la semaine prochaine, il sera qualifié pour le combat final, en novembre. Envisage-t-il réellement de ne pas participer à la finale?

Oui, je l’envisage , répond-il à un autre journaliste.

Plus tard, il admet toutefois que d’être couronné champion, une deuxième année de suite, demeure très attirant.

Être deux fois champion, il y a quelque chose de spécial à ça, avoue Aubin-Mercier. L’affaire avec le MMA, c’est que ça passe tellement vite. L’an passé, j’étais champion, et deux mois plus tard, c’était fini. Il fallait que je recommence. Je ne dis pas que le monde a oublié, mais c’est à refaire.

Je commence à être tanné de ça. Mais il y a la petite carotte en avant de moi, celle d’être double champion, c’est du rarement vu en PFL .

Avant d’ajouter, en plus, il y a le bonus monétaire (un million de dollars au champion). Après ça, je vais pouvoir être barista le restant de mes jours et pas être stressé. L’argent, je dis que c’est n’importe quoi, mais ce n’est pas vrai, c’est du temps. Moi je m’en achète en ce moment. Je m’achète du temps à passer avec ma famille, je m’achète du temps pour être heureux.

La passion du sport est toujours là, mais…

Olivier Aubin-Mercier adore son sport. Sa passion est toujours bien présente.

J’adore m’entraîner, mais c’est vraiment les semaines de combat que je trouve difficile de ce temps-ci , reconnaît-il.

Ouvrir en mode plein écran Olivier Aubin-Mercier à l'entraînement, mardi, en prévision de son combat du 23 août Photo : Gracieuseté : Sébastien Boucher

Ce qu’il trouve difficile des jours précédant le combat, ce sont les engagements et l’anxiété d’un combat.

Il faut que tu répondes à toutes les mêmes questions pendant une semaine. C’est quoi ton game plan? Je ne vais pas te le dire. Ça ne me tente plus de répéter toujours les mêmes affaires.

Et il y a quand même de l’anxiété. Je vais me battre devant ma famille, j’ai une fille. Mes parents sont contents pour moi, mais ils ne trippent pas tant de me voir me battre. Il y a toujours un certain danger à entrer dans un combat.

Les sacrifices reliés à la vie d’athlète de haut niveau semblent l’affecter également.

Je n’ai plus d’ami depuis deux ans. Je fais ma coupe de poids chaque mois et demi. Je ne bois plus. Je ne sors plus. J’aimais beaucoup les bons restos, les bons vins, ce n’est plus possible. Tout ce qui mène à cette semaine là, je commence à moins tripper.

Sa victoire de l’année dernière a tout changé. Et ses priorités ne sont plus les mêmes.

La COVID m’a aidé bizarrement. Quand tu te rends compte que la vie peut s’arrêter comme ça.

Je faisais des crises d’anxiété, il y a 4-5 ans, quand j’étais dans l’ UFC . Ça n’allait pas, je n’étais pas bien. J’ai travaillé sur moi et on dirait qu’il y a des choses que j’ai comprises.

Malgré tout, lorsqu’il sera face à son prochain adversaire, ce détachement risque de disparaître.

Je dis ça, mais lors du combat je vais donner mon 100% et à l’entraînement je donne plus que mon 100%. Je suis encore assidu. C’est juste que si je suis vraiment honnête, la motivation n’est plus là.

La fin dans les prochains mois

Avec ce discours, on comprend bien que la fin approche pour Aubin-Mercier. Il lui reste ce combat de demi-finale, mercredi prochain, et potentiellement la finale, s’il gagne la semaine prochaine, et s’il est encore motivé .

Donc, trois mois et demi. À moins que…

Si on me propose quelque chose que je ne peux pas refuser, c’est-à-dire, premièrement un combat à Montréal, ça serait difficile de dire non. L’argent que je veux. Et un adversaire qui a du sens. Je vais y penser.

Il y a quelque chose de poétique à se battre une dernière fois devant le monde que t’aimes, ça serait quand même cool.

Aubin-Mercier ne dit pas non à un combat spécial à Montréal l’année prochaine, mais conclut la rencontre avec les membres des médias de cette façon.

J’avais fait un petit agenda, il y a quelques années, pour écrire les raisons pour lesquelles je faisais ce sport et où je voulais me rendre. Il y avait aussi un petit paragraphe sur quand je dois arrêter.