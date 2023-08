De lutteur sumo à joueur de ligne défensive

L’équipe de football de l’Université d’État du Colorado a fait preuve d’originalité dans son recrutement. Un des nouveaux joueurs de ligne défensive du club, Hidetora Hanada, est un ancien champion de sumo.

À l’entraînement avec sa nouvelle équipe, Hanada impressionne par sa souplesse. Grâce à ses années d’expérience comme sumo, il réussit des flexions de jambes d’une amplitude qui fait grimacer certains coéquipiers.

Au Japon, l’athlète de 1,85 m et 127 kg a atteint le plus haut niveau amateur en lutte sumo, refusant d’être poussé à l’extérieur du dohyo, la plateforme sur laquelle ont lieu les combats. Avec la même attitude et la même approche, il apprend les rudiments du métier de joueur de football avec les Rams.

Le joueur de 21 ans s’est rapidement habitué à sa nouvelle vie au nord de Denver. Il a appris l’anglais en huit mois, connaît les bases du football et s’est découvert un amour pour la lasagne.

En compétitionnant comme lutteur sumo au Japon, j’ai commencé à penser que je voulais affronter des athlètes forts à l’échelle planétaire. Le football est le sport le plus populaire aux États-Unis et je voulais voir comment je pourrais compétitionner dans cet environnement. Je voulais connaître ma limite. C’est pourquoi j’ai décidé de me mettre au football , a-t-il expliqué, avec l’aide d’un traducteur.

En juillet, Hanada a écrit sur les réseaux sociaux qu’il se rendait à l’Université du Colorado afin de jouer au football. La nouvelle a eu l’effet d’une bombe au Japon, où le sumo est vu par plusieurs comme le sport national. Il était en voie de devenir un des rares Yokozuna professionnels, qui est le plus haut grade qu'un lutteur peut atteindre dans le dohyo.

Ouvrir en mode plein écran Hidetora Hanada célèbre après avoir gagné le trophée lors d'une compétition de sumo, au Japon, en 2020. Photo : AP

Il était déjà un Yokozuna amateur, en plus d’avoir gagné la médaille d’or aux Championnats du monde 2022 dans la catégorie des poids lourds.

Le fait que je me concentre sur le football a peut-être déçu certains, mais j’aimerais leur prouver que j’affronte quelque chose de nouveau et que je peux avoir du succès sur la scène mondiale , a souligné Hanada, qui disputera son premier match le 2 septembre.

Hanada s’entraînait avec une équipe semi-professionnelle de football au Japon, le IBM Big Blue, où il a rencontré Mike Phair, l’entraîneur de ligne défensive des Redblacks d’Ottawa, dans la LCF. L’entraîneur de l’équipe, Shinzo Yamada, avait demandé à Phair de faire le voyage jusqu’au Japon afin de travailler avec Hanada et les autres joueurs de ligne défensive.

Phair a rapidement décelé le potentiel du joueur.

Simplement la puissance, l’efficacité et la force. J’étais très impressionné par l’ensemble de ses compétences.

Lors d’un camp de la LCF à Edmonton, Hanada s’est démarqué. Si la LCF devra attendre, Phair l’a tout de même aidé à lui trouver une équipe universitaire. Il s’est tourné vers son bon ami, Buddha Williams, l’entraîneur de ligne défensive à l’Université du Colorado.