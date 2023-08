Une autre malchance pour Simone Boilard aux mondiaux cyclistes

L’année 2023 n’est pas de tout repos pour Simone Boilard. Après un début de saison marqué par des soucis de santé, la cycliste de 23 ans a été victime d’une chute lors de l’épreuve féminine sur route des Championnats du monde, à Glasgow, en Écosse, dimanche.

Une chute à 50 km de l’arrivée qui a mis fin à tous ses espoirs de faire un bon résultat. Boilard a conclu au 32e rang, à 9 minutes 11 secondes de la gagnante, la Belge Lotte Kopecky.

Dans un virage, on était trois filles à vouloir prendre la même ligne et on est entré en collision , explique Simone Boilard, jointe à l’aéroport de Glasgow, lundi. Je suis tombée et comme Olivia [Baril] était derrière moi, elle est tombée elle aussi.

Le temps de relever et constater les dégâts, les chances de bien faire s’étaient envolées.

Publicité

Sur un parcours comme celui-là, tu ne reviens jamais , précise Boilard, en parlant du circuit final. S ur un parcours normal, tu peux utiliser ta voiture d’équipe pour revenir, mais il y avait tellement de virages [40 à chaque tour du circuit] et la voiture était tellement loin qu'elle m’a rejoint seulement un tour plus tard. C’était trop tard, j’étais déjà à cinq minutes du groupe de tête.

J’ai fait les 50 derniers km toute seule, avec mon guidon tout croche. Je n’avais pas apporté d’autres vélos.

Au moment de repartir, la cycliste de Québec ne savait pas que sa coéquipière Olivia Baril était tombée elle aussi. Elle croyait que le Canada était toujours dans le coup dans le groupe de tête.

On n’avait pas d’oreillettes. Je pensais qu’elle était devant. Dans le dernier tour, dans une section où on se croisait, j’ai vu Olivia et Alison [Jackson] derrière moi. Je ne comprenais pas. Quand j’ai franchi la ligne d'arrivée, je me suis dit : merde, c’est mon incident qui a provoqué tout ça et qui a fait tomber Olivia. Je me sentais vraiment mal.

Jackson et Baril ont franchi le fil d’arrivée ensemble en 33e et 34e position, 4 minutes 36 secondes après Boilard.

Ouvrir en mode plein écran Simone Boilard et ses coéquipières lors du Tour de France. Photo : Auguste Devaire

Un peloton amoché

Boilard admet qu’elle n’avait pas les meilleures sensations pendant la course, mais elle a rapidement constaté qu’elle n’était pas la seule.

Publicité

J’avais l’impression que les autres filles non plus n’étaient pas bien, raconte Boilard. Habituellement, quand tu n’es pas bien, tu recules dans le peloton, mais là je réussissais à gagner des positions. Je voyais les meilleures, comme [Demi] Vollering, qui avaient vraiment l’air de trouver ça dur. Je me disais, ça doit être normal.

Plusieurs coureuses ont parlé de fatigue, d’épuisement physique ou mental pendant ces mondiaux. Un calendrier chargé a été évoqué par certaines, mais Boilard a une autre explication.

Le plus gros impact, c’est que tout le monde est malade , explique Boilard. Au Tour de France, il y avait un gros virus et on a été plusieurs à l’attraper. On ne comprend pas pourquoi, mais les systèmes sont plus faibles.

Le meilleur exemple, c’est cette semaine. On était tous les athlètes ensemble et on repart quasiment tous malades. Tout le monde a un peu mal à la gorge. Ce n’est pas normal, on est des athlètes.

Boilard sait de quoi elle parle : toute la saison, elle a été ennuyée par divers virus.

Je n’ai jamais eu de pic de forme pendant la saison. Ç'a été juste de guérir, survivre, surfer là-dessus jusqu’au moment où je tombais malade à nouveau.

Ça démontre que ma préparation hivernale doit être optimale. Clairement, mon objectif l’année prochaine va être d’avoir un système immunitaire hyper fort pour amorcer la saison.

Une nouvelle équipe pour 2024

Simone Boilard aura un tout autre soutien pour préparer la saison 2024, celui d’une équipe World Tour, le plus haut niveau dans le cyclisme professionnel.

La Québécoise a annoncé le 2 août dernier qu’elle rejoindra l’équipe Uno-X, une équipe norvégienne, qui participe à toutes les plus grandes courses féminines.

Ouvrir en mode plein écran Simone Boilard au Tour de France. Photo : Auguste Devaire

La structure sera complètement différente pour Boilard qui s’aligne avec l’équipe St Michel - Mavic - Auber93 depuis deux ans, une équipe française du niveau continental.

C’est l’une des premières équipes qui m’a contacté. Quand j’ai discuté avec eux, j’ai été honnête. Je leur ai dit que clairement j’avais fait des erreurs au niveau de mon calendrier, ma préparation. J’ai été souvent malade et ça m’a affecté physiquement.

Eux, ils comprenaient et me disaient : si tu viens dans l’équipe, ça ne se passera pas comme ça. Ils m’ont expliqué leur plan. Ça ne leur a pas fait peur.

La philosophie de l’équipe Uno-X a convaincu Boilard, assez rapidement.

Souvent quand tu discutes avec des équipes, il faut que tu te vendes, mais eux me parlaient de mes résultats chez les juniors. Ils voyaient un projet à long terme pour moi.

Quand j’ai raccroché, j’ai dit à mon agent : wow! Je sens que c’est une équipe qui a un beau projet. Je ne vais pas chercher plus loin. C’est une belle opportunité.

Les premières discussions avec Uno-X ont eu lieu en mars. D’autres formations World Tour ont approché Boilard, mais les offres ont été moins nombreuses que les huit qu’elle avait reçues en 2022.

Au final, le projet d’Uno-X était celui qui l’attirait davantage. En mai, une entente verbale était conclue avec l’équipe norvégienne et Boilard officialisait cette entente de deux ans, au mois de juin.

Ils me voient comme une coureuse polyvalente. Mes seuls résultats en Europe sont au sprint. Je peux bien faire au sprint, parce que je me positionne bien, mais je ne suis pas du tout une sprinteuse , explique Boilard.

Plusieurs équipes me voyaient comme une sprinteuse, mais Uno-X ont vraiment vu en moi le profil qui me définit le mieux : une coureuse polyvalente, qui peut bien sprinter, bien grimper, mais qui doit attaquer pour gagner.

C’est aussi la mentalité de l’équipe norvégienne qui a attiré Boilard, celle d’être agressive en course.

Ils ont une mentalité offensive. Ils sont actifs. Ils prennent les choses en main , décrit Boilard, avant d’ajouter, je suis une coureuse qui n’aime pas attendre dans le peloton. Il faut que j'aille devant la course et eux, ils l’ont compris.

Ouvrir en mode plein écran Simone Boilard lors d'une course en Australie le 15 janvier dernier Photo : afp via getty images / BRENTON EDWARDS

Simone Boilard n’aura pas de rôle précis avec sa nouvelle équipe, mais les opportunités seront bien présentes.

Il n’y a pas de leader définie chez Uno-X. La moitié des coureuses peut avoir des opportunités et mon rôle va changer dans la saison. Parfois, j’aurai un rôle de coéquipière, d’autres fois j’aurai ma chance.

Si tu fais tes preuves, ils vont te donner ta chance d’être la coureuse protégée.

Boilard parle avec enthousiasme de sa future équipe, mais elle est toujours sous contrat avec St Michel - Mavic - Auber93 jusqu’à la fin de la saison.

Une fin de saison qui a été quelque peu modifiée depuis qu’elle a annoncé son départ. Elle ne sera pas du Tour de l’Ardèche, comme elle l’espérait.

Boilard y avait terminé 4e au classement général l’année dernière et avait confiance d’y refaire un bon résultat, question de se rassurer sur cette saison compliquée.

L’équipe française semble toutefois en avoir décidé autrement.