Le film L’Éveil d’un champion serait basé sur un mensonge

L’ex-vedette de la NFL Michael Oher prétend que le livre et le film à sensation The Blind Side (L’Éveil d’un champion en version française) soi-disant basés sur son histoire, seraient en fait basés sur un mensonge.

Il n’aurait jamais été adopté par la famille Tuohy, selon des documents de cour obtenus par ESPN. Il aurait plutôt été mis en tutelle, à son insu, juste avant son 18e anniversaire de naissance.

Le mensonge de l’adoption de Michael a permis à ses tuteurs Leigh Anne Tuohy et Sean Tuohy de s’enrichir à ses dépens , peut-on lire dans une pétition légale déposée dans un tribunal du Tennessee lundi.

Le film L’Éveil d’un champion relate la jeunesse d’Oher dans une pauvreté abjecte, son adoption dans une famille blanche riche et sa trajectoire jusque dans la NFL.

Oher avance que la famille Tuohy a gagné des millions, tandis qu’il n’a jamais reçu la moindre part des profits de cette histoire qui n’aurait pas existé sans lui .

Michael Oher a découvert en 2023, à son grand chagrin et son grand embarrassement, qu’en consentant à la tutelle de la famille Tuohy, il ne gagnait pas de lien familial formel avec les Tuohy.

La famille Tuohy n’a pas commenté les allégations. Ils ont toujours référé à Michael Oher comme étant leur fils. Leigh Anne Tuohy continue à ce jour de raconter l’histoire comme conférencière motivatrice.

Ouvrir en mode plein écran Sean Tuohy et Leigh Anne Tuohy seraient devenus les tuteurs de Michael Oher en 2004, alors qu'ils auraient prétendu l'adopter. Photo : Associated Press / Gerald Herbert

Sandra Bullock a gagné un rôle pour son interprétation du rôle de Leigh Ann Tuohy.

Oher veut faire cesser la tutelle de la famille Tuohy et l’empêcher d’utiliser son nom et son image pour promouvoir leur travail. Il cherche aussi une compensation financière.

Depuis au moins le mois d’août 2004, les tuteurs ont laissé croire à Michael spécifiquement et au public en général qu’ils avaient adopté Michael. Ils ont utilisé ce mensonge pour engranger des gains financiers.

D’après les documents judiciaires, les parents Tuohy et leurs deux enfants biologiques ont chacun touché 225 000 dollars américains, en plus de 2,5% des profits nets définis du film. Le long-métrage est devenu une sensation qui aurait engrangé des recettes de plus de 300 millions de dollars américains au box-office et des dizaines de millions en distribution DVD et en diffusion continue.

Avec les informations d'ESPN