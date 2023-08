La question du toit au-dessus du Stade IGA refait surface

Malgré la température incertaine tout au cours de la semaine, Valérie Tétreault était fière d'annoncer un record d'assistance pour un tournoi du volet féminin à Montréal, à 219 000 spectateurs, lors de son premier bilan à titre de directrice de l'Omnium de tennis Banque Nationale.

L'ancien record était de 182 000 et remontait à 2014, au moment où Eugenie Bouchard connaissait les meilleurs moments de sa carrière.

Mais qui sait combien de spectateurs de plus se seraient rendus au Stade IGA, et aussi, quel aurait été le dénouement du tournoi si le court central avait pu être protégé par un toit rétractable.

Car, bien sûr, le sujet du toit est revenu sur le tapis au cours de la semaine, avec tous les épisodes de pluie et les matchs qui ont dû être déplacés d'un court à un autre et, dans certains cas, d'une journée à une autre.

Comme l'a rappelé l'ancien directeur Eugène Lapierre lors d'une conférence de presse, lundi dernier, le projet du toit semblait en voie de se réaliser avant que la pandémie frappe.

Dans une discussion sur le plateau de TVA Sports dimanche, François Legault, grand amateur de tennis, a estimé que le Stade IGA pourrait se munir d’un toit.

C’est quelque chose qu'on doit regarder. Il faut aussi en discuter avec Valérie Plante , a dit le premier ministre, avant de préciser que ça sera à la Ville de Montréal de décider si c’est un dossier prioritaire.

Il y a beaucoup de demandes pour les infrastructures sportives. Nous avons promis en campagne électorale de mettre 1,5 milliard de dollars [sur 10 ans] et nous devons décider avec les municipalités quelles sont les priorités.

Il faut voir ce qu’on fait avec le stade dans l’année, a ajouté le premier ministre. C’est quand même un tournoi qui dure une dizaine de jours… Déjà qu’on a le Stade olympique et son toit qui coûtent cher!

Tétreault en a parlé lorsqu'elle a été questionnée dimanche.

Les conversations allaient quand même bien avant la pandémie. La pandémie a mis ce projet sur la glace. Ces dernières années, on s'est surtout concentré, je dirais, à se relancer. Les priorités ont changé.

Par ailleurs, l'ancienne joueuse a fait remarquer que l'ATP et la WTA n'imposent pas encore l'ajout d'un toit rétractable. Mais rien ne dit que ça ne changera pas.

Lorsque l'on regarde le portrait à l'international, il y a de plus en plus de tournois, des grands chelems, mais des tournois 1000, donc de la même catégorie que nous, qui ont des toits rétractables. Et ça, ça met de la pression sur notre tournoi , a admis Tétreault.

Même si ce n'est pas un standard qui est imposé par les circuits, ça ne veut pas dire que dans 5 ans, dans 10 ans, ça ne le deviendra pas , a-t-elle enchaîné.

D'où l'importance, a-t-elle noté, de commencer la réflexion et, aussi, de regarder le stade dans son ensemble. Un stade qui, à compter de 2025, accueillera un tournoi qui s'échelonnera sur une douzaine de jours et réunira 96 athlètes au lieu de 56.

Le stade se fait vieillissant, il date de 1996. Alors, il y a une grosse réflexion à avoir, a déclaré Tétreault. Et après ça, oui, reprendre les discussions pour faire progresser la chose parce que la minute que ça deviendra quelque chose d'imposé, ça ne sera pas à ce moment-là qu'il faudra commencer à en parler.

Joueuses incommodées

En présentant son bilan, dimanche, la directrice a relayé un commentaire que lui avait fait Clare Wood, une superviseure de tournois à la WTA, deux jours plus tôt.

Elle m'a dit : "Val, après ceci, tout sera facile" , a-t-elle raconté.

Lorsqu'on l'entend d'une superviseure qui voyage partout à travers le monde pour s'occuper de différents tournois, on se dit : "OK, c'était réellement particulier ce qui s'est passé cette semaine."

Le terme après ceci faisait sans doute référence aux chambardements à l'horaire qui avaient dû être apportés, entre autres jeudi, à cause des intempéries. Et, du coup, à l'horaire du lendemain.

Deux matchs de huitièmes de finale qui auraient dû être joués jeudi ont été transférés au vendredi midi, un sur chacun des deux courts principaux du stade.

Les gagnantes de ces matchs, Liudmila Samsonova et Belinda Bencic, ont ensuite croisé le fer en quarts de finale pour lancer la séance de la soirée.

Liudmila Samsonova a atteint les demi-finales de l'Omnium Banque Nationale en l'emportant contre Belinda Bencic.

Dans un match qui a duré 1 h et 49 min et qui s'est terminé peu après 23 h, Samsonova a gagné en deux manches de 6-4.

Mais il allait rester un autre duel de quarts de finale à disputer vendredi soir. Un duel qui ressort de tous les autres matchs joués pendant le tournoi.

Il était 23 h 26 lorsque Daria Kasatkina et Elena Rybakina ont foulé le sol du court central. Elles l'ont quitté peu avant 3 h samedi, après une spectaculaire mais, surtout, éprouvante bataille de 3 h 27 min gagnée par Rybakina.

D'autres chambardements à l'horaire allaient venir samedi. L'affrontement de demi-finale entre Rybakina et Samsonova, qui devait s'amorcer à 18 h, a été reporté à dimanche 13 h 30, heure à laquelle la finale devait commencer à l'origine.

On connaît la suite. Rybakina a perdu ses moyens à partir de la deuxième manche et a été éliminée en trois manches et 1 h 43 min.

Quant à Samsonova, elle a perdu la finale en 49 petites minutes contre Jessica Pegula 6-1 et 6-0. Une finale qui avait commencé vers 17 h 40, soit un peu plus de deux heures après la conclusion de la demi-finale.

L'Américaine Jessica Pegula.

Autant Rybakina que Samsonova ont affirmé, dimanche, que les conditions météorologiques et les perturbations dans leur horaire leur avaient compliqué l'existence.

Rybakina s'est d'ailleurs présentée à la demi-finale avec l'épaule droite bandée, résultat possible de son match marathon contre Kasatkina.

Évidemment heureuse d'avoir gagné le match ultime, Pegula s'est aussi montrée empathique à l'endroit de Samsonova en raison de l'horaire difficile avec lequel elle a dû négocier pour accéder à la finale.

Dans un contexte où le climat est devenu une préoccupation grandissante, des épisodes comme ceux de la dernière semaine pourraient très bien se reproduire, pense Tétreault.