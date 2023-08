Denis Shapovalov, Vasek Pospisil, Gabriel Diallo et Alexis Galarneau représenteront le Canada au tournoi à la ronde des Finales de la Coupe Davis, le mois prochain, en Italie.

Félix Auger-Aliassime ne figure pas sur la liste de l’équipe canadienne, lui qui a aidé le Canada à remporter le précieux titre l’an dernier.

Les Canadiens se retrouvent dans le groupe A avec l’Italie, la Suède et le Chili. Ils disputeront leurs trois matchs entre les 13 et 16 septembre à l’Unipol Arena de Bologne, en Italie.

Le Canada a réalisé un rêve en remportant sa première Coupe Davis, a déclaré le capitaine de l’équipe canadienne Frank Dancevic, par voie de communiqué. Nous avons prouvé que nous sommes capables de réaliser de grandes choses et notre équipe se prépare à saisir une nouvelle occasion de s’illustrer. Nous savons à quel point il est difficile de remporter la Coupe Davis, surtout deux fois de suite. Mais je crois vraiment qu’avec cette équipe, tout est possible.

Shapovalov, 24 ans, représentera le Canada pour la neuvième fois de sa carrière. Shapo a toutefois été ennuyé par des blessures cette saison. Il a d’ailleurs déclaré forfait la semaine dernière à Toronto et cette semaine au Masters de Cincinnati, en raison d’une blessure à un genou.

Shapovalov n’a pas joué depuis les huitièmes de finale à Wimbledon, lui qui occupe le 22e rang mondial. Sa fiche à la Coupe Davis est de 14 victoires et 9 défaites.

Le vétéran de l’équipe, Vasek Pospisil, a été choisi pour la 24e fois de sa carrière. Le Britanno-Colombien de 33 ans n’est plus qu’à un gain de rejoindre Sébastien Lareau au 2e rang des Canadiens les plus prolifiques à la Coupe Davis. Pospisil a une fiche de 27 victoires et 24 défaites au cours de sa carrière dans ce tournoi. Daniel Nestor domine les Canadiens avec 48 victoires à la Coupe Davis.

Cette saison, Pospisil a raté cinq mois de février à juillet, en raison de problèmes de santé. Depuis son retour, il a surtout joué sur le circuit Challenger. Il a été éliminé au premier tour la semaine dernière à Toronto.

Diallo, 21 ans, vient de signer la première victoire de sa carrière sur le circuit de l’ATP, la semaine dernière à Toronto, l’emportant en deux manches face au Britannique Daniel Evans. Le Québécois possède le meilleur classement de sa carrière, soit le 134e rang, et participera à la Coupe Davis pour la troisième fois.

Galarneau a, de son côté, remporté son premier tournoi sur le circuit Challenger, en enlevant le titre à Granby, à la fin juillet. Il s’agit de son premier titre chez les professionnels. Galarneau en sera à sa 4e participation à la Coupe Davis.

Le Canada devra terminer parmi les deux premiers de son groupe pour accéder aux quarts de finale, la dernière étape de la compétition, qui aura lieu du 21 au 26 novembre, à Malaga, en Espagne.