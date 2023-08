David Krejci annonce sa retraite

David Krejci a confirmé lundi matin une rumeur qui courait depuis un certain temps : l'attaquant des Bruins de Boston prend sa retraite.

Il est le deuxième joueur important de l'organisation des Bruins à accrocher ses patins en l'espace de deux semaines après Patrice Bergeron.

Dans son communiqué publié par les Bruins, Krejci s’est d'abord adressé à ses coéquipiers.

J’ai eu la chance de jouer au sein de bonnes équipes en compagnie de nombreux excellents joueurs. On commence toujours par être des confrères de travail, puis on devient des amis. Je suis fier de compter parmi eux certains de mes amis les plus chers. C’est ce qu’il y a de meilleur dans notre sport.