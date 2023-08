Grands sauts en avant pour Samsonova et Sinner

La Russe Liudmila Samsonova et l'Italien Jannik Sinner bondissent dans les classements mondiaux après leur parcours à Montréal et à Toronto.

Swiatek, Sabalenka et Pegula : les positions sont figées sur le podium de la WTA dans le classement publié lundi, où le principal changement est le bond de six places de Liudmila Samsonova (12e), finaliste dimanche à Montréal.

En disputant sa demi-finale et la finale dans la même journée, la Russe de 24 ans n'a pas fait le poids face à l'Américaine Jessica Pegula, qui l'a balayée 6-1, 6-0.

Elle peut toutefois se consoler, puisqu'elle égale un sommet personnel. Elle avait déjà été 12e en février dernier.

Pour sa part, Pegula, 29 ans, conforte sa troisième place derrière les indéboulonnables Iga Swiatek et Sabalenka, et juste devant la Kazakhe Elena Rybakina (4e) et la Tunisienne Ons Jabeur (5e).

Du côté des Canadiennes, Bianca Andreescu demeure la joueuse la mieux classée avec son 51e rang, en baisse de 10 places à la suite de son élimination au premier tour au parc Jarry.

À l'inverse, la présence au troisième tour de Leylah Annie Fernandez lui fait gagner neuf rangs pour atteindre le 72e.

Un premier Masters 1000 payant

Vainqueur dimanche de son premier Masters 1000, à Toronto, l'Italien Jannik Sinner obtient le meilleur classement de sa carrière, soit la 6e place.

Parmi les cinq meilleurs joueurs du monde, en commençant par le trio de Carlos Alcaraz, Novak Djokovic et Daniil Medvedev, seul le Danois Holger Rune connaît une évolution. Il est désormais 5e (+1) à la faveur de la glissade du Norvégien Casper Ruud (7e, -2).

Entre les deux Scandinaves vient s'intercaler Sinner qui, à 21 ans, a remporté le principal titre de sa jeune carrière, le huitième au total. Il est ainsi à la portée du top 5, car Rune n'a que 65 points d'avance, et le Grec Stefanos Tsitsipas (4e) est à moins de 400.

Son adversaire en finale, l'Australien Alex de Minaur, fait aussi une belle opération au classement. Il est désormais 12e (+6).

Plus bas, le Canadien Félix Auger-Aliassime, éliminé très tôt la semaine passée devant son public par l'Australien Max Purcell, continue sa descente. Il a perd deux rangs pour se retrouver au 14e.

Absent à Toronto, Denis Shapovalov s'en tire bien avec une petite progression d'une place, soit à la 22e.

Avec les informations de Agence France-Presse