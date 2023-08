La nouvelle directrice de l'Omnium Banque Nationale, Valérie Tétreault, a rencontré les médias dimanche lors de la journée d'activités d'un tournoi montréalais record, en termes d'assistance.

Pas moins de 198 00 spectateurs ont déjà franchi les guérites du stade IGA depuis le début de la semaine, en incluant les séances de qualifications.

Il s'agit déjà d'un chiffre record pour un tournoi féminin, surpassant une marque (182 000) de 2014, alors qu'Eugenie Bouchard avait attiré les foules quelques semaines après sa présence en finale de Wimbledon.

Le total devrait grimper à environ 215 000 après la dernière demi-finale et la grande finale, toutes les deux présentées aujourd'hui, exceptionnellement, en raison de la pluie.

Ouvrir en mode plein écran Valérie Tétreault en conférence de presse Photo : Radio-Canada Sports

À Toronto, Tennis Canada s'attendait à dépasser les 175 000 billets vendus, également un record. Le tournoi de cette année éclipserait la marque de 2004 de 160 508 billets vendus.

L'organisation a été forcée de reporter la demi-finale entre Elena Rybakina et Liudmila Samsonova, samedi, en raison de la forte pluie qui s'est abattue tout au long de la soirée à Montréal. La gagnante de ce duel ne bénéficiera que de quelques heures pour se reposer avant la grande confrontation. Un scénario qui n'est pas idéal, mais qui était le seul réellement envisageable hier, selon Valérie Tétreault.

On a analysé les radars de la météo, et ce qu'on voyait, c'est qu'il n'y avait aucune assurance que l'on puisse présenter un match en entier hier. On a regardé combien de personnes étaient encore sur place, plusieurs avaient déjà quitté le site. On a discuté avec les équipes, et en sachant qu'on avait l'option de jouer deux séances le dimanche, c'est la décision qu'on a prise.

Elle a précisé que Jessica Pegula, qui n'a plus qu'à attendre l'identité de sa rivale, et Rybakina étaient toutes les deux en faveur. Samsanova, elle, aurait préféré jouer hier. On a consulté les athlètes, le circuit de la WTA. Tout ça s'est fait en collaboration avec eux , a indiqué Tétreault, ajoutant qu'elle voulait éviter de présenter la finale féminine en même temps que l'affrontement au sommet entre Alex de Minaur et Jannik Sinner, qui aura lieu à Toronto à 16 h.

L'année dernière, alors que les hommes étaient en vedette, l'Omnium Banque Nationale avait aussi établi un record en accueillant plus de 237 000 amateurs sur le site.

La question du toit refait surface

Les aléas de la météo, qui a chamboulé l'horaire de la semaine à plusieurs reprises, a pour effet de ramener à la surface la question d'un toit rétractable au stade IGA.

On recommence tranquillement à en parler. Dès qu'il pleut, on recommence à en parler , admet Valérie Tétreault. Avant la pandémie, il y avait des discussions [pour le financement des travaux nécessaires]. Mais la pandémie a entraîné l'annulation du tournoi en 2020, et ce fut difficile par la suite pour Tennis Canada. Dans les dernières années, la priorité était de se relancer. Maintenant le tournoi va bien.

L'ancienne joueuse explique que les deux circuits professionnels, l'ATP et la WTA, n'exigent pas aux villes hôtesses d'avoir un terrain couvert. Pas pour l'instant.

Ce n'est pas un standard imposé. Mais quand on regarde à l'international les autres tournois de notre catégorie, de type 1000, il y a de plus en plus de villes qui ont un stade avec un toit rétractable. Ça nous met une pression.

Valérie Tétreault rappelle que le stade se fait vieillissant, lui qui date de 1996, et que l'organisation ne doit pas être prise au dépourvu si un jour la WTA ou l'ATP alourdit son cahier de charge. C'est pas imposé en ce moment, mais qui sait, dans cinq ans? Dans dix ans? On doit commencer la réflexion maintenant pour faire progresser le dossier.

En 2019, l'ancien directeur du tournoi Eugène Lapierre avait mentionné que des pourparlers étaient en cours pour obtenir du financement de la part des différents paliers gouvernementaux. Il évaluait à l'époque les coûts de construction à 70 millions de dollars.

Le tournoi prendra plus d'ampleur dès l'an prochain, avec le nombre de participants au tableau principal qui passera de 56 à 96, tant chez les hommes que chez les femmes. La compétition va ainsi s'étendre sur 12 jours, avec une structure semblable à celle des grands chelems.

Ouvrir en mode plein écran Des amateurs de tennis sous la pluie au stade IGA Photo : usa today sports via reuters con / Eric Bolte

Avec cet élargissement des cadres, Valérie Tétreault n'écarte pas la possibilité de voir le tournoi montréalais se doter de quelques terrains en périphérie du parc Jarry.