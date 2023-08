Neymar sur son départ, Mbappé réintègre le PSG

La super vedette du Paris Saint-Germain Neymar aurait conclu un accord de deux ans pour rejoindre le club saoudien Al-Hilal.

Le quotidien sportif français L'Équipe a déclaré dimanche sur son site Internet que l'attaquant brésilien recevrait 160 millions d'euros (175 millions de dollars américains) sur deux saisons.

L'Associated Press a demandé au PSG, champion en Ligue 1, de confirmer l'accord. Il n'y a pas eu de réponse dans l'immédiat.

Selon l’Agence France-Presse, le Brésilien est probablement sur le départ et ne fait plus partie des plans de l'entraîneur et du PSG , selon une source proche des négociations, qui évoque des discussions avec un pensionnaire du championnat saoudien.

Le contrat de Neymar avec le PSG s'étend jusqu'en 2025.

Neymar était absent lors du match inaugural du PSG, samedi (0-0 contre Lorient). Il se remettait d'une infection virale, a indiqué le club. Il s'était entraîné seul la veille.

Le Brésilien de 31 ans s'est joint au PSG pour un montant record de 222 millions d'euros (aujourd'hui 244 M$ US), il y a six ans.

Le PSG a déjà reçu une offre record de 332 M$ US d'Al-Hilal pour Kylian Mbappé, qui est dans la dernière année de son contrat.

Mais, après un bras de fer de plusieurs semaines avec sa vedette, le PSG a décidé de réintégrer Mbappé au sein de l'équipe première dimanche, signe d'une détente notable entre les deux parties.

Au lendemain du nul soporifique concédé par les Parisiens face à Lorient au Parc des Princes, lors de la 1re journée de Ligue 1 (0-0), le club de la capitale et le champion du monde 2018 ont visiblement décidé de jouer la carte de l'apaisement.

Il pourrait même s'agir des signes avant-coureurs d'un futur accord, et donc de la résolution d'une crise qui menaçait de faire sérieusement vaciller le PSG.

Après des discussions très constructives et positives entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé avant le match PSG-Lorient, ce samedi 12 août, le joueur a été réintégré dans l'équipe première d'entraînement ce (dimanche) matin , a ainsi indiqué le club parisien dans un communiqué.

Jusque là, les positions des deux camps semblaient totalement figées, Mbappé souhaitant aller au bout de son contrat, en juin 2024, sans le prolonger, alors que les dirigeants du PSG considéraient comme impossible de laisser partir leur vedette gratuitement dans un an et se disaient prêts à le vendre dès cet été.

Le conflit avait atteint son paroxysme avec la mise à l'écart du joueur, privé fin juillet de la tournée au Japon et en Corée du Sud puis de la réception de Lorient en championnat, samedi.

