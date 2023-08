Lotte Kopecky triomphe sur les routes de l’Écosse

La Belge Lotte Kopecky est devenue championne du monde sur route en s'imposant en solitaire dimanche sur le circuit urbain de Glasgow.

Partie seule à un peu plus de cinq kilomètres de l'arrivée, la Flamande de 27 ans succède à la Néerlandaise Annemiek van Vleuten, victime d'un incident mécanique dans le final.

Elle a devancé de 7 secondes la Néerlandaise Demi Vollering et la Danoise Cecilie Uttrup Ludwig.

Début du widget Twitter. Passer le widget ? Fin du widget Twitter. Retourner au début du widget ?

À l'arrivée, elle est tombée dans les bras de Vollering, sa coéquipière chez SD Worx à l'année, qui l'avait devancée pour gagner le Tour de France femmes fin juillet. Vollering l'avait aussi devancée lors des mondiaux 2022.

Donnée favorite avant la course, Kopecky, qui a notamment remporté les deux derniers Tours de Flandres, a été fidèle au rendez-vous en se montrant la plus forte sur le même circuit technique et extrêmement exigeant emprunté par les hommes dimanche dernier.

Ouvrir en mode plein écran La Néerlandaise Demi Vollering sur les routes de Stirling, en Écosse Photo : Reuters / MATTHEW CHILDS

Après la victoire de Mathieu van der Poel devant Wout Van Aert chez les hommes, elle venge le camp belge et prive les Pays-Bas, nation numéro un du cyclisme féminin, d'un sixième sacre en sept ans.

Publicité

On est une grande nation de vélo, mais chez les filles on est encore un peu en retrait. Aujourd'hui on a montré qu'on était une grande équipe et qu'on pouvait gagner les plus grandes courses , a-t-elle savouré.

C'est le septième titre mondial pour la Belgique chez les femmes, le premier depuis 1973 et le premier sur la route pour Kopecky qui a également gagné deux médailles d'or sur la piste lors de ces mondiaux.

Après mes deux victoires sur la piste, je me disais que c'était pratiquement impossible de remettre ça. Gagner trois médailles d'or en sept jours, c'est complètement fou , a déclaré la championne, en larmes à l'arrivée.

Simone Boilard, de Québec, a obtenu le meilleur résultat canadien en signant une 32e place, à 9 minutes 11 secondes de la gagnante. Elle a été suivie de près par Alison Jackson (33e) et Olivia Baril (34e).

En paracyclisme, le Canada prenait dimanche matin le départ d'une course à relais mixte. La France a remporté la course avec un temps de 25 minutes 35 secondes, avec une courte priorité sur l'Allemagne (+15 s) et les États-Unis (+31 s). L'équipe canadienne, composée de Matthew Kinnie, Alexander Hyndman et Joey Desjardins a pris le 7e rang, terminant à 2 minutes 23 secondes des vainqueurs.

Les Championnats du monde de cyclisme, qui combinent pour la première fois des titres de treize disciplines différentes, se terminent aujourd'hui à Glasgow.

Le Canada finit avec une récolte de 24 médailles (3 en or, 7 en argent et 9 en bronze). La Grande-Bretagne a largement dominé avec 100 médailles, dont 47 en or.