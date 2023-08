Alex De Minaur passe aisément en finale à Toronto

Le parcours Cendrillon de l’Australien Alex De Minaur se poursuit à l’Omnium Banque nationale de Toronto. Il a aisément disposé de l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina en demi-finale, au terme de deux manches remportées 6-1 et 6-3, samedi.

Dans une finale inattendue, De Minaur se mesurera au gagnant de la rencontre entre l’Américain Tommy Paul et l’Italien Jannik Sinner, disputée en soirée.

Tombeur des têtes de série Cameron Norrie (11e), Taylor Fritz (8e) et Daniil Medvedev (2e) cette semaine, il disputera la plus grande finale de sa carrière en simple.

« Toutes les heures investies commencent à payer, s'est réjoui l'Australien. Parfois, on met les efforts, mais les résultas ne viennent pas. C'est toujours bon pour la confiance de gagner de la sorte. »

« Ce n'est pas un secret que je voulais me rendre en finale d'un grand tournoi depuis 2 ou 3 ans, a-t-il ajouté. Je suis top 20 au monde depuis quatre ans, mais j'en veux plus. Ce qui me sépare de mes objectifs de classement, ce sont les longs parcours dans les grands tournois. Je crois que je suis dans la bonne direction. En espérant que cette semaine soit la bonne. »

De Minaur a bien paru face à son adversaire, mais c’est surtout ce dernier qui s’est tiré dans le pied. Il a réussi seulement huit coups gagnants contre 18 fautes directes. Le vainqueur, réputé pour faire durer les échanges, n’a eu qu’à renvoyer la balle pour venir à bout de Davidovich Fokina en 1 h 17 min.

Indépendamment du résultat de la finale, son gain de samedi le fera minimalement passer du 18e au 13e rang mondial lors de la publication du prochain classement.

Je vais peut-être devoir devenir Canadien ! Je viens de vivre une sacrée semaine. Je savais que j'avais ce qu'il fallait pour réussir cette percée. Je vais savourer la finale, mais mon travail n'est pas terminé.

Son seul titre en tournoi de la série Masters 1000 a été obtenu en double à Cincinnati, en août 2020.