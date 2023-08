L’équipe canadienne de basketball masculin a poursuivi sa préparation pour la Coupe du monde de la FIBA avec une victoire de 107-76 contre la Nouvelle-Zélande à Hambourg, en Allemagne, samedi. Ils passent en finale du tournoi préparatoire DBB Super Cup.

Shai Gilgeous-Alexander s’est démarqué avec une récolte de 26 points en seulement 20 minutes de jeu. Il a réussi 9 de ses 12 tirs tentés, puis obtenu trois passes décisives et six vols de ballon.

Il a mené la charge pour notre équipe. Pas seulement en attaque, mais partout sur le terrain, a affirmé l’entraîneur-chef du Canada, Jordi Fernandez. Il a un bon gabarit et la capacité à faire paraître certains jeux faciles. Il a montré à quel point il est important pour nous et à quel point il est talentueux.

Nickeil Alexander-Walker a récolté 13 points, huit rebonds, trois passes décisives et trois vols de ballon. Le Montréalais Luguentz Dort s’est lui aussi illustré, avec 11 points, en plus d’être l’un des principaux piliers défensifs de la formation.

Tout commence avec des gars comme Dillon [Brooks] et Luguentz [Dort], a souligné Fernandez. Ils aiment défendre, et ça donne le ton pour que le reste de l’équipe amène son jeu à un autre niveau. Nous avons d’autres bons défenseurs, mais ces deux gars sont incroyables.

Après un premier quart serré qui s’est soldé par un pointage serré de 28-24, le Canada s’est détaché en marquant 39 points lors du deuxième acte. Les troupiers de Fernandez sont rentrés au vestiaire à la mi-temps en avance 67-38.

Les Canadiens ont poursuivi leur effort en deuxième moitié de rencontre. Dwight Powell a amorcé le troisième quart en complétant un alley-oop initié par Kelly Olynyk. Ce dernier a ensuite inscrit un panier de trois points pour donner une avance de 31 points aux siens, qui venaient de mettre le match hors de portée des Néo-Zélandais.

Le rôle de chacun est différent de celui en NBA, a analysé Olynyk, du Jazz de l’Utah. Nous voulons améliorer notre cohésion et notre esprit d’équipe. Nous essayons du mieux que nous pouvons de nous connaître et d’apprendre à jouer ensemble de jour en jour.

En finale dimanche, le Canada affrontera le gagnant de la rencontre entre l’Allemagne et la Chine à 12 h 30, heure de l'Est. Après ce match, la formation ira en Espagne pour leurs derniers matchs avant la Coupe du monde, qui se tiendra au Japon, en Indonésie et aux Philippines. Ils affronteront les Espagnols le 17 août, puis les Dominicains le lendemain. Les Canadiens amorcent leur Mondial avec un duel face aux Français, le 25 août.