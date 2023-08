Le Britannique Tom Pidcock a remporté la course cross-country de vélo de montagne aux Championnats mondiaux de l’UCI, complétant le parcours en 1 h 22 min 9 s.

Pidcock avait remporté l’or à cette même épreuve aux Jeux de Tokyo, il y a trois ans.

C'est le premier titre aux mondiaux pour la Grande-Bretagne et le coureur d'Ineos, vainqueur au sommet de l'Alpe d'Huez lors du Tour de France 2022. Il met fin à la série de la légende suisse du vélo de montagne Nino Schurter, qui visait, à 37 ans, un onzième sacre planétaire. Il a finalement terminé troisième (1:22:43), devancé par le Néo-Zélandais Sam Gaze, médaillé d’argent (1:22:28).

Le meilleur Canadien a été l'Ontarien Gunnar Holmgren, qui a franchi la ligne d'arrivée après 1:26:56, au 42e rang. Peter Disera (51e), Sean Fincham (54e) et Léandre Bouchard (60e) étaient les autres représentants de l'unifolié qui participaient à l'épreuve.

La course a été marquée par la chute et l'abandon dès le premier des huit tours de Mathieu van der Poel, qui n'a pas réussi à devenir le premier coureur à remporter trois titres de champion du monde la même année, en cyclo-cross (en février), sur route (dimanche dernier à Glasgow) et en VTT.

Ma roue avant s'est dérobée. C'est de ma faute, la déception est plus importante que les dégâts physiques, ça enlève un peu l'euphorie de la victoire sur la route , a-t-il regretté.

Ce coup de théâtre annihile aussi sans doute définitivement ses chances de participer aux Jeux olympiques de Paris alors qu'un titre olympique fait partie des grands objectifs de sa carrière.

Pidcock, 24 ans, sera lui le favori pour défendre son titre à Paris après sa démonstration samedi dans la forêt de Glentress où il s'est imposé en solitaire.

Un 15e titre mondial pour Fernand-Prévot

Du côté féminin, la Française Pauline Ferrand-Prévot a été sacrée championne du monde dans la forêt de Glentress, consolidant son statut de favorite en vue des Jeux de Paris, dans un an.

Tenante du titre, la coureuse de 31 ans est devenue la première femme de l'histoire à remporter cinq titres mondiaux de cross-country. Elle s'est imposée en solitaire après 1:24:14, 1:14 de moins que sa plus proche poursuivante, sa compatriote Loana Lecomte.

Elle possède désormais un total de 15 titres de championne du monde, en prenant compte de toutes les disciplines (route, vélo de montagne, cyclo-cross, gravel).

Mais, pour l'instant, elle a été maudite aux Jeux olympiques : 26e à Londres en 2012, avant d’abandonner à Rio, quatre ans plus tard. Plus récemment, elle a pris le 10e rang à Tokyo.

Habituée à fonctionner en solitaire, elle a opéré un changement majeur cet hiver en devenant la première femme à intégrer l'équipe britannique Ineos, la même que Pidcock.

Jennifer Jackson a obtenu la 24e position avec un chrono de 1:32:52, le meilleur résultat canadien. Sandra Walter a pris le 50e rang, tandis que Laurie Arseneault a dû abandonner au premier tour.