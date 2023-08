Sans Cody Fajardo, les Alouettes terrassent les Roughriders

Pas de Cody Fajardo, pas de problème. Privés du chef d’orchestre de leur attaque, les Alouettes l’ont facilement emporté 41-12 contre les Roughriders de la Saskatchewan au stade Percival-Molson, vendredi, signant un troisième gain consécutif.

Fajardo s’était entraîné en dépit d’une apparente blessure à l’épaule gauche cette semaine et l’équipe a confirmé, quelques minutes avant la rencontre, que Caleb Evans allait remplacer le vétéran aux rênes de l’attaque montréalaise. Cette absence s’ajoutait à celle du porteur de ballon William Stanback.

Mais l’attaque, qui en arrachait déjà, a paru sans complexe face à des timides Roughriders. Elle a inscrit quatre touchés, fracassant un sommet cette saison.

Evans a inscrit les deux premiers majeurs avec ses jambes, avant de rejoindre son receveur vedette Austin Mack sur 56 verges en début de deuxième demie. Ce long jeu a mis la rencontre hors de la portée des Roughriders.

Jeshrun Antwi a enchaîné avec une course de 19 verges pour le touché, évitant au passage plusieurs plaqués.

Alors qu’on aurait pu croire que cette séquence, qui donnait l’avance 31-6 aux Montréalais, représentait le dernier clou dans le cercueil des visiteurs, la défense s’est joint à la fête au dernier acte. Avery Ellis a soutiré le ballon au quart Jake Delogala, puis son coéquipier Tyrese Beverette a filé dans la zone des buts.

Si les Alouettes ont limité les dégâts, et même plus, avec leur substitut, on ne peut en dire autant des Roughriders, qui devaient composer avec l’absence du quart Trevor Harris pour un quatrième match d’affilée. Son remplaçant Mason Fine s’est blessé au terme d’une course effectuée au deuxième quart, envoyant Delogala dans la mêlée.

Kabion Ento lui a souhaité la bienvenue en interceptant sa tentative de passe dès sa première séquence offensive. Le quart a terminé sa difficile soirée de travail en complétant 11 de ses 20 passes pour un gain total de 107 verges.

Les Alouettes (5-3) se rapprochent à un match des Argonauts de Toronto (6-1) et du premier rang de l’Est. Les Torontois ont toutefois un match en main.

La troupe de Jason Maas sera à Ottawa, samedi prochain, pour y affronter le Rouge et Noir (3-5). Les Oiseaux avaient amorcé leur saison avec une victoire de 19-12 face aux Ottaviens, le 10 juin.