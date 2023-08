Evenepoel champion du monde du contre-la-montre

Le Belge Remco Evenepoel a été sacré champion du monde du contre-la-montre vendredi à Sterling dans le cadre des mondiaux de cyclisme en Écosse.

Sur un parcours de 47,8 km, le prodige flamand, champion du monde dans la course en ligne en 2022, s'est imposé au pied du château médiéval de Sterling avec 12 secondes d'avance sur l'Italien Filippo Ganna et 48 sur le jeune Britannique Joshua Tarling, 19 ans seulement.

Je suis très heureux et très fier. Je deviens le premier Belge à être champion du monde du chrono. C'était l'un des principaux objectifs de ma saison. C'est incroyable.

Les autres favoris ont fini beaucoup plus loin. Le Belge Wout Van Aert a terminé 5e à 1 min 37 s, le Suisse Stefan Kung s'est classé seulement 12e et le Slovène Tadej Pogacar 22e.

Assis longtemps dans le siège du meneur, le Canadien Derek Gee, révélation du Tour d'Italie le printemps dernier, a pris la 18e position. Son compatriote Nicolas Zukowsky a signé le 45e temps.

C'est le premier titre mondial du contre-la-montre pour Evenepoel qui avait cédé son maillot arc-en-ciel sur la course en ligne au Néerlandais Mathieu van der Poel dimanche dernier à Glasgow.

Cinq jours plus tard, il a pris une revanche éclatante dans un mano a mano à distance palpitant avec Ganna, champion du monde du chrono en 2020 et 2021.

Courbé sur son vélo dans une position aérodynamique parfaite, Evenepoel a pris l'avantage au deuxième temps intermédiaire, doublant même le Britannique Geraint Thomas en route. Il a maintenu son avance dans la dernière portion pour s'imposer après une montée finale dans les rues pavées de Sterling.

Avec ce titre, le champion de 23 ans, vainqueur de la dernière Vuelta, a remporté le douzième chrono de sa carrière.

Le coureur de l'équipe Soudal Quick-Step avait déjà pris l'argent aux Mondiaux 2019, puis deux médailles de bronze en 2021 et 2022 dans cet exercice.

Il succède au Norvégien Tobias Foss qui avait surpris tous les favoris l'an dernier en Australie et qui a terminé 11e vendredi.

Deux médailles de bronze pour le Canada

Nathan Clement et Shelley Gauthier ont donné au Canada deux autres médailles à ces mondiaux de cyclisme, chacun le bronze, en course sur route T1.

Derrière un doublé Chinois, Rongfei Lu (56:30) et Jianxin Chen (+7:44), Clement a pris la troisième place de la course de 31,2 km (+7:58).

En T1 féminin, Gauthier a gagné sa deuxième médaille de bronze de la semaine quand elle a croisé le fil d’arrivée en troisième place derrière la Tchèque Pavlina Vejvodova et l’Australienne Eltje Malzbender.

Johnston près du podium

En vélo de montagne, dans l'épreuve de cross-country chez les U23, la Canadienne Emily Johnston a une nouvelle fois terminé au pied du podium, au 4e rang, après le relais mixte mercredi.

La cycliste de l'ile de Vancouver a conclu à 27 centièmes de seconde de la médaille de bronze, remportée par la Suisse Ronja Blochlinger. La Néo-Zélandaise Samara Maxwell a triomphé devant une autre Suisse, Ginia Caluori.

Quatre autres Canadiennes participaient à la course. Ella MacPhee s'est classée 24e, à 7:56 de la gagnante. Les Québécoises Marie-Fay St-Onge et Ophélie Grandmont, ainsi que l'Ontarienne Jocelyn Stel ont suivi en 37e, 38e et 40e places, elles ont reprises respectivement avec un tour (St-Onge) et deux tours à parcourir.

Du côté masculin, toujours chez les U23, l'un des favoris, le Canadien Carter Woods, a eu des ennuis avec sa chaîne au départ et il a été le dernier à s'élancer. Après avoir chassé durant toute la course, il a conclu au 11e échelon, avec un retard de 3:14 sur le champion du monde, le Britannique Charlie Aldridge. Le Français Adrien Boichis a mis la main sur la médaille d'argent devant le Suisse Dario Lillo.

Le Néo-Brunswickois Owen Clark a pris le 49e rang et le Québécois Zorak Paillé le 66e.