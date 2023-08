Le retour de Jeff Petry a surpris certains joueurs du Canadien

Les plus récentes acquisitions de Kent Hughes, directeur général du Canadien, continuent de faire couler beaucoup d’encre.

Plusieurs se demandent encore si Jeff Petry amorcera la saison avec le Tricolore, ou s’il sera une pièce d’un autre remaniement de personnel.

Même dans l’effectif montréalais, l’incertitude règne. Le retour du défenseur de 35 ans en a surpris plusieurs.

Néanmoins, si le vétéran qui a passé huit saisons à Montréal devait être au camp d’entraînement, il serait accueilli à bras ouverts par ses coéquipiers.

Jeff Petry

C’est sûr que ça a fini un peu bizarre, admet David Savard. Mais des fois, un nouveau départ ailleurs avant de revenir, peut-être que la vision va être différente. Puis, l’équipe est différente aussi. La saison passée, on a construit sur de bonnes fondations et on va essayer d’aller dans la même direction cette année. Donc, le ravoir peut être bénéfique pour nous.

Pour le défenseur Kaiden Guhle, l’annonce de l’arrivée de Petry constitue une surprise, mais il est fébrile à l’idée de jouer avec le vétéran américain.

Pour sa part, Jordan Harris admet ne pas savoir ce qu’il adviendra de la situation concernant Petry, mais que ce serait bien de l’avoir dans l’entourage de l’équipe.

Un beau geste de Kent Hughes

Dans la foulée de cet important échange, un autre élément se joint au CH, soit le gardien de but Casey DeSmith.

Une situation qui aurait pu mettre de la pression sur le gardien québécois Samuel Montembeault, qui souligne toutefois que son directeur général a tout fait pour le rassurer.

Kent a été super correct. Pratiquement aussitôt que l’échange a été complété, il a parlé avec mon agent, pour qu’il me dise de ne pas m’inquiéter.

Montembeault voit d’un bon œil la venue du gardien de 31 ans et affirme appuyer pleinement le plan de son directeur général.

Si les nouvelles acquisitions de Kent Hughes peuvent créer de la congestion à la défense et devant le filet, elles ouvrent des postes à l’attaque avec les départs de Rem Pitlick et de Mike Hoffman.

Il s’agit d’une belle occasion pour Rafaël Harvey-Pinard, qui tentera de disputer une première saison complète dans la LNH .

Malgré les possibilités, il est hors de question pour l’attaquant québécois de tenir son poste avec le grand club pour acquis.

Ça ne change pas ma mentalité. Je veux arriver au camp et prouver que je mérite ma place, peu importe le nombre d’attaquants , dit-il.

Une brigade défensive en santé

Ce n’est pas un secret, les blessures n’ont pas épargné la défense du Canadien la saison dernière.

Savard, Guhle et Harris ont tous manqué de nombreuses rencontres, mais ils se disent en pleine forme à l’approche du camp d’entraînement.

Je me sens bien sur la glace, je ne ressens aucune douleur et je suis enthousiaste. C’est un sentiment formidable de se déplacer sans douleur et de se sentir soi-même.

Pour Savard, la préparation a été un peu plus lente cet été, mais sa blessure au genou ne semble plus l’incommoder.

Dans le cas de Guhle, il assure être remis à 100 %. Je suis heureux d'être de retour sur la glace et de revenir avec force, à plein régime.

Kaiden Guhle a récolté 18 points en 44 matchs la saison dernière.

Demeurer en santé sera primordial pour le défenseur de 21 ans, qui en sera à sa deuxième saison dans les rangs professionnels, d’autant plus que les responsabilités pourraient être amenées à augmenter avec le départ de Joel Edmunson pour Washington.

Guhle a d’ailleurs mentionné que des joueurs devraient se dépasser pour combler le vide laissé par son ancien coéquipier.

Pour l’entraîneur adjoint Stéphane Robidas, il n’y a pas d’inquiétude à y avoir pour son poulain pour l’année à venir. Il est resté à Montréal. Il met les efforts nécessaires. Dans le fond, ce qu’on veut, c’est qu’il reste lui-même et qu’il continue de progresser et de s’améliorer.

