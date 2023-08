« Avec plus d’expérience, elle sera plus prête », assure le père de Leylah Annie Fernandez

Éliminée au 3e tour à l'Omnium Banque Nationale, Leylah Annie Fernandez espérait faire mieux devant les siens. Mais malgré la déception, son père et entraîneur, Jorge Fernandez, dresse un bilan positif de la semaine passée à Montréal.

Après de longs délais causés par la pluie, la favorite du public s’est inclinée en deux manches de 6-2 et 6-3 devant l’Américaine Danielle Collins, issue des qualifications, jeudi soir.

Bien sûr qu’on est déçu, a reconnu Jorge Fernandez, en entrevue à l'émission D'abord l'info, au lendemain de la défaite. Mais il y a beaucoup de choses positives qui se sont passées dans les deux dernières semaines. Être à Montréal, c’est quelque chose de positif. Elle a dû accomplir des choses devant un public qui l’aime beaucoup. Nous adorons Montréal, on ne retire que du positif de cette expérience.

L'attente aura été pénible. Le match, qui devait initialement débuter à 19h a finalement commencé trois heures plus tard. Jorge Fernandez est persuadé que cette situation a eu un impact négatif sur le niveau de jeu de sa fille.

Ç’a causé beaucoup de difficultés dans son jeu. Leylah est une joueuse très précise. Elle est très douée dans certains aspects. Malgré que tout le monde aime la puissance dans le tennis, ce n’est pas sa force. Pour pouvoir bien se présenter lors d’un match, ça devient compliqué lorsqu’il y a constamment des délais.

Il n'y a malheureusement pas de situation miracle. Le clan Fernandez croit que tout est une question d'expérience. Plus Leylah Annie sera mise dans une telle situation, plus elle sera en mesure de la gérer.

Danielle Collins, c'est une excellente joueuse, mais il y a une grosse différence d’âge. Elle a 29 ans et Leylah a 20 ans. Elle a quelques années de plus d’expérience avec les délais et de savoir les gérer émotionnellement et intellectuellement. Leylah voulait en faire beaucoup pour sa ville natale et c’est devenu un peu difficile à gérer. Avec plus d’expérience, elle sera plus prête , souligne Jorge Fernandez.

5:32 Malgré la défaite au 3e tour, Jorge Fernandez, le père et l'entraîneur de Leylah Fernandez, dresse un bilan positif de sa semaine à Montréal. Photo : Radio-Canada

Bien qu'il est interdit pour les entraîneurs qui se trouvent dans les estrades d'aider tactiquement les joueurs pendant le match, Jorge Fernandez tente du mieux qu'il le peut de rassurer sa fille. Lorsque Leylah Annie Fernandez a connu un moment de découragement dans son match précédent contre Beatriz Haddad Maia, on a pu entendre son père crier reset .

Pour ces moments-là, on se prépare. Durant les entraînements, on a un petit plan. Ce sont des mots qui sont très spécifiques pour que psychologiquement, elle puisse se replacer, explique-t-il. Des fois, aussi, je lui fais signe de regarder le pointage pour qu’elle se rende compte qu’elle avait gagné une manche et que la 2e manche était très serrée. Comme ça, elle peut se replacer dans des sentiments qui sont beaucoup plus positifs plutôt que de vivre de la frustration.

Tracer la limite entre son rôle d'entraîneur et celui de père demeure un défi constant pour Jorge Fernandez.

Elle ne connaît pas une année formidable et ça devient difficile pour elle de gérer. J’essaie de l’aider en tant qu'entraîneur. Et du point de vue du père, c’est difficile, je ne voudrais même pas regarder. On ne veut jamais regarder son enfant dans une situation où émotionnellement, elle n’est pas correcte.

Pour la première fois depuis janvier, Leylah Annie Fernandez a gagné deux matchs consécutifs dans une même semaine, en plus de battre la 11e tête de série. Une performance qui a de quoi rassurer à quelques semaines du début des Internationaux des États-Unis.