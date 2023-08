La boxe, une riposte aux coups durs de la vie

Ils ont perdu des êtres chers, disparus ou assassinés. Ils vont tenter de panser leurs plaies en pratiquant un sport en particulier, la boxe.

L'Association des familles de personnes disparues ou assassinées observe depuis 2005 la détresse qui envahit ces familles. Pour venir en aide aux personnes qui ont vécu un drame et l’horreur qui l’accompagne, elle a eu l’idée de créer un atelier qui permet de mieux gérer les émotions et les colères.

C’est dans un ring de boxe que ces personnes endeuillées vont essayer de briser le silence qui s’est lentement installé.

Ouvrir en mode plein écran Les participants à l'atelier de boxe-thérapie Photo : Robert Frosi

Assis en cercle, chacun essaye de raconter son histoire, de partager son drame. Les mots ont du mal à sortir et rapidement, c’est l’émotion qui prend toute la place. On se passe avec compassion la boîte de mouchoirs.

Les larmes aux yeux et la voix chevrotante, Christine essaye de parler du drame qu’elle a vécu.

Ma sœur a été victime d’un féminicide en 1998. Depuis, je suis une personne qui garde sa rage, sa colère à l’intérieur, et c’est la première fois depuis 98 que je vais pouvoir l'extérioriser.

Ouvrir en mode plein écran Ali Nestor animateur de boxe-thérapie Photo : Robert Frosi

L’ancien boxeur Ali Nestor leur explique à quoi vont servir tous les exercices

Vous êtes tous ici pour les mêmes raisons , vous avez tous vécus des moments assez intenses, assez dramatiques donc on y va pour trouver comment aller mieux. Ceux qui ne connaissent pas les sports de combat, c’est en fait un moyen de faire face à soi-même. D’apprendre à se connaître, à trouver les solutions, les meilleures possibilités pour aller mieux.

Ouvrir en mode plein écran Anie Samson avec une participante à l'atelier Photo : Robert Frosi

L’idée d’un atelier de boxe, pour venir en aide aux familles de personnes assassinées ou disparues, a germé dans la tête de L’ancienne mairesse de Villeray-Parc Extension, Anie Samson qui est devenue la directrice générale de l’association.

C’est un atelier de gestion des émotions et gestion de la colère. Il faut rappeler que dans notre association ce sont des familles qui ont été victimes d’une personne assassinée ou disparue dans leur entourage. Donc qui vivent des moments épouvantables, qui ont la rage à l’intérieur, qui vivent de la colère. Et souvent il y a plusieurs façons de gérer cette colère-là. Et de venir ici c’est une façon de pouvoir le faire.

On commence avec une partie plus thérapeutique où chacun peut s’exprimer et ensuite on les retrouve sur le ring puis sur des sacs, ajoute-t-elle. Au début, les gens sont dans leurs émotions. Ça commence souvent avec des pleurs. Et, quand on leur a mis des gants de boxe dans les mains et qu’on leur a dit de frapper dans les sacs… Ça été une révélation. Ils sont sortis en disant ''Ouf, ça fait du bien!''

Ouvrir en mode plein écran Christine, participante à la boxe-thérapie Photo : Robert Frosi

Christine Caretta est venue à l’atelier pour la première fois, non sans une certaine anxiété.

Cette activité-là nous a permis de se défouler en fin de compte, de pouvoir exprimer de façon un peu physique le mal de vivre que l’on peut ressentir à l’intérieur

Depuis 15 ans, Christine a enfoui en elle un drame indescriptible. Sa sœur de 23 ans a vécu l'horreur, assassinée par son ex-conjoint. Dans un premier temps elle a essayé de penser ses plaies avec l'écriture. Elle va même publier un livre au titre tristement évocateur, Ma sœur, sauvagement assassinée

Malgré cela, 15 ans après le drame, une boule est encore coincée à l'intérieur. À la fin de l'atelier, Christine avait retrouvé le sourire et a accepté de se confier.

Oui, la boule est toujours présente. Une boule qu’on a au ventre mais qu’on a aussi à la gorge. Une boule qui se promène dans notre corps, des fois dans la tête, dans notre cœur et j’avoue que c’est pas toujours facile de pouvoir l'exprimer mais même encore aujourd’hui c'était difficile par ce qu’il faut l’apprivoiser. Mais cet atelier, ça fait du bien, ça fait du bien.

Ouvrir en mode plein écran Une participante à l'atelier de boxe-thérapie Photo : Robert Frosi

Venir à l’atelier pour Ronide Casséus a été tout un défi car cela va faire un an jour pour jour que son fils a été assassiné.

Demain, cela fera un an que mon unique enfant a été assassiné. Il était devant l'entrée de l’école avec des amis et il y a des gens qui sont passés et qui ont tiré et lui il est seul qui est décédé et depuis on vit avec ça. Cet atelier m’apporte énormément de choses parce que non seulement il y a le drame qu’on a vécu, mais on a vécu aussi beaucoup d'injustices de la part du système et cela fait beaucoup de frustration pour un parent. De perdre son enfant, se faire mépriser par le système, c’est beaucoup de frustration, c’est beaucoup de colère .

Pendant deux heures, chacun va essayer d’évacuer sa colère. Une bouffée d’oxygène pour ces endeuillés qui ont vécu jusqu’ici en apnée. L’atelier s’échelonne sur 8 semaines. Deux mois, pour essayer de retrouver la paix et une certaine sérénité.