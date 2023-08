Le Félix Auger-Aliassime qui s’est présenté devant les médias mardi, après sa défaite contre Max Purcell, était méconnaissable par rapport à celui qui avait défilé devant la presse trois jours plus tôt, à son arrivée à Toronto.

Même s’il arrivait au pays sans victoire depuis le 24 mai, le Québécois semblait samedi dans de très bonnes dispositions, serein malgré l’adversité et confiant que la machine à victoires allait se remettre en marche.

Après tout, il a répété plusieurs fois qu’il ne ressentait plus de douleur au genou depuis deux ou trois semaines, et qu’il vivait de nouveau le bonheur de s’entraîner à intensité maximale. Il apparaissait confiant de parvenir à relancer sa saison à Toronto et de mettre cette vilaine séquence d’insuccès derrière lui.

Or, comme l’a déjà dit le célèbre boxeur et criminel Mike Tyson, aussi philosophe à ses heures, tout le monde a un plan, jusqu’à ce qu’ils reçoivent un coup de poing dans la face .

Le coup de poing en plein visage pour Félix Auger-Aliassime, le soir de son 23e anniversaire, est venu de l’Australien Max Purcell.

Omnium Banque Nationale : Félix Auger-Aliassime c. Max Purcell

Le 78e mondial, qui avait surpris FAA aux Jeux olympiques de Tokyo en août 2021, a muselé le Québécois devant un public torontois plutôt stoïque et médusé.

Habituellement solide au service — du moins quand ça va bien —, Auger-Aliassime a été brisé dès le premier jeu du match. Son adversaire, encore une fois très à l’aise dans son habit de négligé, n’avait rien à perdre, lui.

De l’autre côté du filet, la pression est graduellement montée au fil des points. Auger-Aliassime voulait jouer sans peur, mais l’évolution constante et inarrêtable du tableau de pointage, en faveur de son adversaire, lui a joué dans la tête. La peur de perdre encore s’est installée.

Tout joueur, peu importe le sport et le niveau, veut chasser ce type de pensées en plein match. Le faire peut être pas mal plus compliqué que le souhaiter.

Devant la presse mardi soir, vêtu de sa casquette arborant son tout nouveau logo, FAA parlait à voix basse et pesait ses mots.

Chaque année, j'ai un mois ou deux qui ne vont pas de mon bord. Mais chaque fois, c'est comme si c'était la première. Ce sont les mêmes sentiments qui t'habitent. Tu n'es pas confiant, tu ne trouves pas de solution. Je suis un meilleur joueur que mes résultats récents démontrent, mais les solutions n'apparaissent pas comme par magie.

Je dois ne pas avoir peur... Je ne dois pas avoir peur de perdre.

Les explications d’Auger-Aliassime après sa défaite étaient limpides. Il manque de confiance et les solutions ne viennent pas dans le feu de l’action.

Son inefficacité au service, à peine 54 % de première balle contre Purcell, le place en situation de vulnérabilité dans les échanges. Quand son service est efficace et dominant, il amorce les échanges en patron, avec un pas d’avance sur son adversaire.

Dans le cas contraire, il doit compenser en forçant ses coups, ce qui engendre son lot de fautes directes. Et ses retours de service ne l’ont pas du tout aidé contre Purcell, avec à peine 10 % de points remportés sur le premier service de son rival et 37 % sur le deuxième.

Est-ce que ses insuccès au service sont liés à sa blessure au genou? Est-il en mesure de se laisser aller complètement ou, inconsciemment ou pas, il se retient? Seuls lui et son équipe ont la réponse.

Plus jeune, dans une très modeste carrière de joueur de badminton, un entraîneur me répétait à quel point l’aspect mental était aussi sinon plus important que l’aspect physique. Au tennis professionnel, la psychologie l’emporte haut la main.

Au cours des derniers mois, la musculature d’Auger-Aliassime ne s’est certainement pas atrophiée, ses habiletés ne se sont pas évaporées, même chose pour son goût de gagner et son intelligence sur le terrain. On n’atteint pas le top 10 mondial sans toutes ces qualités.

Mais il est clair qu’il doit retrouver ses sensations optimales sur le terrain.

Comment? C’est la question à 1000 $.

D’ailleurs, avant de parler de changement au sein de son équipe, FAA a dit en entrevue à TVA Sports qu’il n’en était pas question, du moins pour le moment. Il assume l’entière responsabilité pour ses insuccès sur le terrain.

Il va donc continuer à travailler avec Frédéric Fontang et oncle Toni Nadal en appui à titre de conseiller. En 2022, Nadal avait rejoint l’équipe à New York.

Félix Auger-Aliassime et son entraîneur Toni Nadal

La confiance reviendra inévitablement quand les victoires s'enchaîneront. Il sait aussi qu’il a besoin de plus de matchs pour retrouver sa confiance. Mais pour accumuler les victoires, encore faut-il jouer de vrais matchs, et pour en jouer plus, il faut en gagner plus.

C’est l’implacable réalité du tennis, en plus d’être seul à se débattre sur le terrain.

D’ici là, pour se sortir de ce cercle vicieux, il n’y a pas de recette magique : il faut garder le moral à l'entraînement, serrer les dents et ne pas cesser d’y croire.

S’il cherche de l'inspiration, il peut regarder dans la cour du Britannique Daniel Evans qui vient d’atteindre le 21e rang mondial, le meilleur classement de sa carrière à 33 ans.

Avant de perdre contre Gabriel Diallo au premier tour à Toronto, le sujet de Sa Majesté a remporté cinq matchs, et le titre au tournoi de Washington.

Il venait pourtant de perdre ses sept matchs précédents sur le circuit de l’ATP. Comme quoi, la route de la victoire peut se retrouver plus rapidement qu’on le pense. Mais le détour de la défaite n’est jamais bien loin non plus.

Auger-Aliassime espère revenir sur le droit chemin dès la semaine prochaine, au tournoi de Cincinnati.