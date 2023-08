La nouvelle conciliation travail-famille des joueuses de la WTA

Le retour au jeu à l’Omnium Banque Nationale de Montréal de l’ancienne numéro 1 mondiale Caroline Wozniacki après plus de trois ans, pour donner naissance à ses deux enfants, met en lumière la nouvelle réalité de mères-athlètes à laquelle la WTA doit s’adapter.

Wozniacki fait maintenant partie d’un groupe de joueuses dont la maternité a mis la carrière sur pause. Heureusement pour la Danoise, le circuit a changé après des années où une telle absence pouvait grandement pénaliser les joueuses.

Le classement de la WTA est déterminé par le nombre de points obtenus par une joueuse lors des 365 derniers jours, ce qui signifie qu’une athlète peut perdre tous ses points si elle est à l’écart du jeu pendant plus d’un an. Si le positionnement d’une joueuse était protégé en cas de blessure, des vedettes comme Serena Williams ont dû se battre pour qu’il en soit de même en cas de grossesse.

Elle aura aidé à établir des standards qui n’existaient pas en 2009, lorsque la Belge Kim Clijsters effectuait un retour au jeu après une absence de deux ans.

2:32 Le reportage de Diane Sauvé

Le système maintenant implanté au sein de la WTA est d’une grande aide, s’est réjouie Clijsters, aujourd’hui retraitée. À l’époque, je devais aller supplier les organisateurs de tournoi de me donner un laissez-passer. Il n’y avait pas d’autres options pour moi.

Publicité

Les joueuses font néanmoins face à d’autres défis, surtout d’ordre logistique, lorsqu’elles effectuent leur retour au jeu. C’est déjà le cas pour Wozniacki.

Il y a des choses auxquelles on ne pensait pas auparavant. Maintenant, nous avons besoin de cette chambre, des accessoires pour bébé, et soudainement, tu te retrouves à devoir louer tout l’hôtel pour devoir la garder, a-t-elle expliqué. Mais ça vaut la peine. Je ne pourrais pas être sans ma famille ici. Elle me rend heureuse.

Enchaîner les tournois aux quatre coins du globe avec un jeune enfant peut toutefois être si exigeant que certains couples, comme Elina Svitolina et Gaël Monfils, laissent celui-ci à la maison.

Ce n’est pas facile. Tu veux passer les journées où tu as du temps libre avec ta famille. Nous nous appelons donc souvent , a indiqué la joueuse ukrainienne.

D’où la volonté de la WTA à faciliter la vie des mères-athlètes. Les grands chelems et certains autres tournois offrent le service de gardiennage. Pour l’instant, Montréal n’a qu’aménagé un espace-famille pour les enfants, mais la directrice Valérie Tétreault compte en faire plus dans les prochaines années.

Nous voulons essayer de tout planifier pour elles, que ce soit le gardiennage, l’hôtel… Nous voulons leur fournir plus de ressources et d’aide, a-t-elle affirmé. Ce serait un gros pas vers l’avant.

Avec les informations de Diane Sauvé