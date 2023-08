Peut-être voyez-vous la finale de la Coupe du monde approcher à grands pas, et vous sanglotez en pensant que votre dose quasi quotidienne de soccer féminin va vous manquer. Séchez vos pleurs : la NWSL est de retour à Radio-Canada Sports!

Dès le dimanche 20 août, avec un choc entre le Pride d’Orlando et les Red Stars de Chicago à 19 h (HAE), nous vous présenterons le meilleur de ce que le championnat nord-américain peut vous offrir. Consultez notre horaire des webdiffusions pour ne rien manquer.

Le Mondial a été ponctué de belles (et de moins belles) intrigues. Voici quelques-unes de celles qui animent la NWSL pendant la saison 2023, la dernière de Megan Rapinoe (et d’Ali Krieger, ne l’oublions pas).

La Coupe Challenge

La NWSL n’a pas complètement cessé ses activités pendant la Coupe du monde. Elle en a profité pour conclure la phase de groupe de la quatrième édition de la Coupe Challenge, présentée pour la première fois en parallèle à la saison au lieu de faire figure de mise en jambes avant le début de la campagne.

Avec quelque 61 athlètes de la NWSL à la Coupe du monde, l’occasion était belle pour d’autres joueuses d’occuper un rôle accru au sein de leur équipe, ne serait-ce que pour quelques semaines.

La Canadienne de 23 ans Sydney Collins, choix de 1er tour du Courage de la Caroline du Nord l’hiver dernier, en a certes tiré parti. La défenseuse n’a joué que deux rencontres de la saison, mais son entraîneur Sean Nahas l’a fait monter au jeu dans les six matchs de la Coupe Challenge. Sa coéquipière Brittany Ratcliffe, essentiellement déployée où jouerait la Brésilienne Kerolin (huit buts cette saison), a pour sa part marqué deux buts en trois matchs depuis le début de la Coupe du monde.

Ouvrir en mode plein écran Brittany Ratcliffe a inscrit deux buts en trois matchs de la Coupe Challenge depuis le début de la Coupe du monde. Photo : Rob Kinnan-USA TODAY Sports

Olivia Moultrie et Hannah Betfort à Portland, Parker Goins et Kayla Fischer à Louisville, Alexa Spaanstra à Kansas City… elles seront quelques-unes à vouloir faire valoir leurs arguments même lorsque leurs coéquipières internationales rentreront au club.

L’improbable saison du Current

La saison 2023 ne devait pas se passer comme ça à Kansas City. Pour le premier hiver où les joueuses en fin de contrat pouvaient profiter de leur pleine autonomie, c’est le Current qui a frappé le premier grand coup en embauchant Debinha. Avec l’ajout de Morgan Gautrat, Vanessa DiBernardo, Mimmi Larsson et Hanna Glas, en plus du retour de nombreuses cadres, l’équipe de Matt Potter semblait en voiture.

Après trois défaites pour amorcer la saison, Potter a aussitôt cédé sa place à Caroline Sjöblom. Le Current s’est brièvement redressé, mais avec 5 victoires en 15 matchs, l’équipe est bonne dernière du championnat. Blessée, Glas n’a toujours pas fait ses débuts, et des joueuses importantes comme la Canadienne Desiree Scott, les Américaines Sam Mewis et Mallory Weber ainsi que la Française Claire Lavogez lui tiennent encore compagnie à l’infirmerie, où Morgan Gautrat, Alex Loera, Vanessa DiBernardo et Elizabeth Ball, notamment, sont allées faire un tour.

Ouvrir en mode plein écran La Canadienne Desiree Scott (à gauche) est fière du travail accompli par sa coéquipière Kristen Hamilton pendant la Coupe Challenge. Photo : Denny Medley-USA TODAY Sports

Or, aussi inefficace le Current puisse-t-il être, il a profité d’une Division centrale relativement gérable dans la Coupe Challenge pour atteindre les demi-finales avec quatre victoires en six matchs et cinq buts de Kristen Hamilton, un sommet dans la compétition. Allez savoir.

Les Thorns, inévitables

Les championnes n’ont pas ralenti. Comme la saison dernière, l’attaque des Thorns est la plus productive de la NWSL — mais de manière plus monstrueuse encore. Aucune équipe n’est même à une dizaine de longueurs de ses 34 buts en 15 matchs.

La jeune vedette américaine Sophia Smith continue de tourner à un rythme affolant, avec 10 buts et 5 passes décisives en 1060 minutes à peine. Sa compatriote Crystal Dunn, à sa première saison complète depuis qu’elle est devenue mère, demeure égale à elle-même. Sam Coffey confirme sa formidable première saison dans l’entrejeu de Portland.

Leur capitaine, la légende canadienne Christine Sinclair, adapte son jeu au fil des années. La meilleure buteuse du soccer international est désormais bien installée au milieu du terrain, et son utilisation varie de plus en plus. Elle a été titulaire dans 9 de ses 12 matchs dans la NWSL cette saison, et elle n’a joué 90 minutes qu’une seule fois. Mais avec trois buts et une passe décisive, Sinclair peut encore apporter sa pierre à l’édifice.

Ouvrir en mode plein écran Après une Coupe du monde décevante avec les États-Unis, Sophia Smith voudra continuer sur sa lancée en NWSL. Photo : Craig Mitchelldyer-USA Today Sports

La remontée du Pride?

Quatre défaites, un misérable but. Même si on ne s’attend pas à des feux d’artifice de la part d’une équipe exclue des éliminatoires depuis 2017, la saison du Pride d’Orlando aurait difficilement pu mal commencer.

Mais les Floridiennes se sont accrochées. Une victoire contre Louisville au début de mai leur a fait quitter le fond du classement, et depuis, elles se maintiennent dans la course aux éliminatoires tout en façonnant leur futur : leur meilleure buteuse (Messiah Bright) et leur seule joueuse à n’avoir raté aucune minute cette saison (Emily Madril) sont des choix de repêchage de l’hiver dernier.

Le Pride jouera trois de ses quatre prochains matchs à domicile, dont un contre l’actuel détenteur du dernier rang qui donne accès aux éliminatoires, le Wave de San Diego. Avec l’ajout de l’ancienne défenseuse d’Arsenal Rafaelle Souza, est-ce qu’Orlando peut causer la surprise en fin de saison? Improbable, mais pas impossible.

Les débuts de Gabrielle Carle

Le 8 juillet dernier, pendant le match nul de 2-2 du Spirit de Washington contre le Wave de San Diego, la commentatrice Lisa Carlin s’est demandé tout haut pourquoi Gabrielle Carle ne faisait pas partie des joueuses canadiennes convoquées à la Coupe du monde. Le lendemain, on annonçait que l’arrière latérale faisait bel et bien ses bagages pour l’Australie, une juste récompense pour sa première saison en NWSL.

Ouvrir en mode plein écran Gabrielle Carle a joué dans tous les matchs du Spirit de Washington jusqu'ici à sa première saison dans la NWSL. Photo : Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports

La Québécoise est l’une des trois seules joueuses du Spirit à avoir participé aux 15 matchs de la campagne. Son équipe est dans le portrait des éliminatoires depuis le début de la saison. Carle fait partie d’une des équipes les plus intrigantes de la NWSL. Le club investit dans ses infrastructures, et sa propriétaire a récemment fait l’acquisition de la mythique équipe féminine de l’Olympique Lyonnais.

Carle n’est peut-être pas aussi indispensable à son équipe comme peut l’être Sophie Schmidt dans le cœur du jeu à Houston. Mais si elle continue sur cette lancée, elle pourrait devenir l’une des Canadiennes les plus importantes du championnat.

Les Canadiennes dans la NWSL Bianca St-Georges* (arr. latérale, Red Stars de Chicago, 7 sélections avec le Canada)

Allysha Chapman* (arr. latérale, Dash de Houston, 99 sélections)

Devon Kerr (gardienne, Dash de Houston)

Nichelle Prince (ailière, Dash de Houston, 91 sélections)

Sophie Schmidt* (milieu, Dash de Houston, 224 sélections)

Desiree Scott (milieu, Current de Kansas City, 186 sélections)

Sydney Collins (arr. centrale, Courage de la Caroline du Nord, 1 sélection)

Victoria Pickett (milieu, Courage de la Caroline du Nord, 3 sélections)

Jordyn Huitema* (attaquante, OL Reign, 67 sélections)

Quinn (milieu, OL Reign, 92 sélections)

Amanda Allen (attaquante, Pride d’Orlando, 1 sélection)

Jordyn Listro (milieu, Pride d’Orlando, 2 sélections)

Janine Beckie (attaquante, Thorns de Portland, 101 sélections)

Christine Sinclair* (attaquante, Thorns de Portland, 326 sélections)

Kailen Sheridan* (gardienne, Wave de San Diego, 38 sélections)

Gabrielle Carle* (arr. latérale, Spirit de Washington, 36 sélections) * Au moins 10 titularisations avec son club cette saison, toutes compétitions confondues