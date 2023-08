D’autres mouvements à venir dans la LNH?

Kyle Dubas venait de réaliser le plus important échange de la saison morte de la LNH, en faisant l'acquisition du défenseur Erik Karlsson pour solidifier le désir des Penguins de Pittsburgh de gagner maintenant, lorsqu'il s'est fait demander si d'autres mouvements étaient dans les plans.

Le nouveau directeur général et président des opérations hockey des Penguins a dit qu'il pense avoir terminé pour cet été. Il a tout de même reconnu que tu ne peux jamais faire des promesses. Tu veux toujours tenter d'améliorer l'équipe .

Le directeur général des Capitals de Washington, Brian MacLellan, est encore occupé aux téléphones. Il n'abandonne pas l'espoir d'acquérir un attaquant des deux premiers trios avant le début du camp , le mois prochain.

Nous parlons encore aux agents, a indiqué MacLellan après avoir consenti une prolongation de contrat de sept ans à Tom Wilson. Nous parlons encore à quelques équipes pour un échange. Alors, nous verrons le résultat.

Kuznetsov sur le départ?

Pour la deuxième fois en trois ans, Evgeny Kuznetsov est au cours des discussions pour un échange. Le talentueux, mais inconstant joueur de centre des Capitals a changé d'agent après avoir récolté 55 points en 78 matchs, ce qui constitue une baisse de plus de 30 points par rapport à la saison précédente.

Les Capitals, qui tentent de revenir dans les séries et de rester des aspirants comme les Penguins, ne vont pas se débarrasser d'un joueur qui a mené leur équipe au chapitre des points lors de sa conquête de la Coupe Stanley en 2018.

Âgé de 31ans, Kuznetsov doit encore écouler deux autres années à son contrat.

Mais si quelque chose se tient, la formation de Washington pourrait échanger Kuznetsov et l'attaquant Anthony Mantha, qui déçoit.

Je pense que nous avons eu quelques discussions au repêchage qui pourraient avancer ou pas, a mentionné MacLellan. Nous sommes à l'aise dans la position actuelle. Nous voudrions tout de même apporter des changements. Nous verrons ce qui se produira.

Des rumeurs à Calgary et à Winnipeg

Les Hurricanes de la Caroline et les Flames de Calgary valent également le coup d'œil.

Les Hurricanes ont rapatrié le défenseur Tony DeAngelo à la suite de son rachat des Flyers de Philadelphie, et ils pourraient échanger Brett Pesce ou Brady Skjei pour régler la congestion à la ligne bleue. Chacun de ces deux joueurs doit encore écouler une année à son contrat.

Mon travail comme directeur général est de simplement rester au téléphone chaque jour et de continuer à voir si nous pouvons améliorer notre équipe. C'est difficile en ce moment, a déclaré Don Waddell à propos des problèmes de plafond salarial des Hurricanes. Mais nous allons assurément continuer à parler avec différentes équipes et différents joueurs autonomes pour voir ce qui se passe.

Elias Lindholm, que les Hurricanes ont échangé aux Flames en 2018, en est à la dernière année de son contrat. Le nouveau directeur général des Flames, Craig Conroy, a déjà échangé Tyler Toffoli aux Devils et Lindholm pourrait être le prochain à faire ses valises.

Les Jets de Winnipeg n'ont toujours pas échangé deux de leurs joueurs clés avant qu'ils deviennent joueurs autonomes sans compensation : le gagnant du trophée Vézina en 2020, Connor Hellebuyck, et le joueur de centre étoile Mark Scheifele.

Ils ont racheté le contrat de l'ancien capitaine Blake Wheeler lors de la première étape d'un changement dans la formation, mais il ne faut pas s’attendre à ce que Hellebuyck et Scheifele demeurent à Winnipeg bien longtemps.

Joueurs autonomes

Mercredi, les Maple Leafs de Toronto ont fait signer un contrat d'un an et d'une valeur de 875 000 $ au vétéran gardien Martin Jones. Jaroslav Halak, Brian Elliott et Aaron Dell font partie des gardiens dans la trentaine encore disponibles.

Phil Kessel, l'homme de fer de la LNH qui vient de mettre son nom sur la coupe Stanley pour une troisième fois, est également sans contrat. L'attaquant de 35 ans a été rayé de la formation des Golden Knights pour la majorité des séries éliminatoires.

La séquence toujours active de matchs consécutifs disputés en saison par Phil Kessel est de 1064, un record de la LNH.

Eric Staal, qui a atteint la finale de la Coupe Stanley avec les Panthers de la Floride, fêtera son 39e anniversaire en octobre et peut être une autre option comme vétéran. Tout comme Derick Brassard.

Les équipes qui cherchent un défenseur peuvent se tourner vers le vétéran de 36 ans Nick Holden, ou vers Caleb Jones, le frère de Seth, qui n'a pas reçu d'offre qualificative des Blackhawks de Chicago. Il est un jeune joueur autonome sans compensation de 26 ans.

Parmi les joueurs autonomes avec compensation, on note l'attaquant des Ducks d'Anaheim Trevor Zegras, l'attaquant des Flyers Morgan Frost et le défenseur des Oilers d'Edmonton Evan Bouchard.

Les yeux vers Kane

Patrick Kane a subi une intervention chirurgicale à la hanche le 1er juin et la période de réadaptation est de quatre à six mois. Alors que sa guérison se poursuit, des rumeurs l'envoient chez lui avec les Sabres de Buffalo, qui sont en ascension et qui pourraient bénéficier de la présence d'un triple vainqueur de la Coupe Stanley.

À 34 ans, Kane devrait intéresser des équipes, avec l'espoir qu'il retrouve sa forme digne d'un joueur étoile.

Jonathan Toews, son coéquipier de longue date avec les Blackhawks, est également joueur autonome. Le Franco-Manitobain pourrait décider de prendre sa retraite à 35 ans après avoir raté beaucoup de temps de jeu.