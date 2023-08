L’Arabie saoudite à la conquête du monde du sport

Le régime du prince héritier Mohamed Ben Salmane est en train d'affoler le monde du sport.

Au soccer, les Saoudiens ont dépensé des centaines de millions de dollars pour bâtir un championnat digne de ce nom. Ils se sont offert les grandes vedettes du ballon rond comme Cristiano Ronaldo ou Karim Benzema.

Pour surenchérir sur son voisin qatari, qui a quand même tenu la Coupe du monde de soccer, l’Arabie saoudite s'est dotée d’un pharaonique circuit de F1. C'est sans compter avec la tenue de grands évènements en golf, en athlétisme, en cyclisme, etc.

Afin d'accélérer sa politique sportive mondiale, le prince héritier Mohamed Ben Salmane a récemment annoncé la création d’une société d'investissement, SRJ Sports Investment. Le budget annuel de ce fonds d’investissement peut faire frémir, 600 milliards de dollars américains!

Mais que se cache derrière cette volonté de devenir l’acteur majeur du sport mondial? Le spécialiste en géopolitique du sport, le français Jean-Baptiste Guégan répond aux questions de Radio-Canada Sports

Il a d’abord expliqué en quoi consistait ce nouveau fonds d'investissement, le SRJ.

Ce SRJ, c’est finalement le bras armé et le véhicule des investissements saoudiens. Aujourd’hui on fait face à une vraie politique d’État, qui est à la fois une politique de diversification et de développement économique. Il faut également y voir une politique intérieure. L’idée est de parler à la jeunesse saoudienne, qui représente 70 % du pays, et donc de préparer les quarante prochaines années de règne de Mohamed Ben Salmane. L’idée ne date pas d’hier, en donnant du pain et des jeux, on crée une société de divertissements et on offre à ces jeunes ce qu’ils demandent. Des loisirs, du sport, du frisson et vous lui donnez l'importance qu’elle demande. Vous lui donnez des stars internationales. Et enfin, il y a la vision 2030, de montrer l’Arabie saoudite comme un pays moderne et ouvert sur le monde.

Avec le taux de change actuel, une somme de 600 milliards de dollars américains équivaut à un peu plus de 805 milliards canadiens.

Derrière cette politique sportive tous azimuts, le spécialiste français y voit également l’opportunité pour les Saoudiens de faire oublier tous les problèmes liés aux droits de la personne, aux droits des femmes, aux droits des personnes issues de la communauté LBGTQ+, sans oublier les questions environnementales.

L’Arabie saoudite veut surtout maîtriser le storytelling, le narratif, c'est-à-dire la capacité de raconter soi-même l’histoire et bien entendu la transformer. Et le sport facilite cela. Ça permet de la légitimité et de la visibilité. L’idée est de se faire reconnaître comme faisant partie des grands. En structurant ainsi son programme, elle montre qu’elle fait partie des grandes puissances mondiales. Puissance médiatique et globale.

En s’achetant les grands évènements sportifs et les plus grands noms du sport mondial, certains comme Jean-Baptiste Guégan, s’inquiètent que l’Arabie saoudite déstabilise le monde du sport qui régnait jusqu’ici comme roi et maître en Europe. Il prend l'exemple du soccer.

Aujourd’hui, il y a une réelle déstabilisation du marché du football mondial.

On voit que l'Arabie saoudite est devenue la cinquième destination en montant de transferts. On a tendance à l’oublier, mais tout cela a commencé en 2017 puis avec l’arrivée de Ronaldo on a atteint un paroxysme. On est dans des sommes qui dépassent l'entendement avec des salaires multipliés par cinq. Il est vrai que cela représente une concurrence avec les championnats européens qui ont toujours été dominants. On assiste finalement à une remondialisation du football. On observe aussi que l’Europe n’est plus ce joueur majeur qu’il a toujours été. Les cartes sont donc en train de se redistribuer.

Pour le spécialiste en géopolitique du sport, l’Arabie saoudite ne veut pas seulement acheter les meilleurs joueurs de la planète, elle veut aussi acquérir les plus grands évènements. Son objectif pour 2036 est la Coupe du monde de soccer, puis les Jeux olympiques d’été. En créant ce nouveau fonds d’investissement, les Saoudiens voient grand et veulent aussi casser le monopole des droits de diffusion de ces grands rendez-vous sportifs.

Ce que l’on voit c’est une tentation de remettre en cause le monopole des grandes fédérations sportives internationales et du CIO. On veut changer le modèle qui existe depuis la fin du 19e siècle et en faire un modèle qui mélange celui européen et celui privé. Sous la forme de franchises que l'on voit dans le sport américain. Ce qui est intéressant dans la démarche saoudienne c’est qu’elle veut obliger à changer les lignes et à faire en sorte que les acteurs traditionnels se remettent en question. Et avec des fonds quasi illimités, vous pouvez avoir un vrai changement.

Pour conclure, Jean-Baptiste Guégan voit un réel danger dans la politique saoudienne.