Cody Fajardo pourrait rater le prochain match des Alouettes

Absent la veille, le quart-arrière Cody Fajardo était de retour à l’entraînement des Alouettes, mercredi, mais il n’a pu diriger l’attaque pendant plus du tiers des exercices.

Il n’en fallait pas plus pour alimenter les discussions chez les observateurs en bordure de terrain. Blessé à l’épaule gauche, Fajardo affrontera-t-il les Roughriders, son ancienne équipe, vendredi?

Davis Alexander et Caleb Evans ont donc été appelés à exécuter plus de jeux qu’à l’habitude. Et il ne faudrait pas s’étonner que ce soit Evans, plus expérimenté, qui soit désigné pour amorcer le match si le numéro 7 est incapable de jouer.

Jason Maas n’a évidemment pas voulu alimenter le feu des supputations.

Nous nous préparons à jouer avec Cody et les deux autres gars doivent se préparer aussi, a affirmé l'entraîneur-chef. Ça se produit à l’occasion qu’un joueur ne puisse compléter un entraînement en raison de petits bobos. Nous ne donnons pas assez d’occasions de lancer le ballon à nos substituts de toute façon alors c’était une bonne manière de les récompenser.

Fajardo pourrait-il être encore plus motivé à jouer pour faire face à son ancienne équipe? Ce n’est pas un facteur selon Maas.

Que ce soit contre son ancienne équipe n’a rien à voir avec son désir de jouer, a-t-il fermement fait valoir. Il veut vraiment jouer tous les matchs. Il ne veut rater aucun match ou aucun entraînement. Je le côtoie depuis trois ans et je ne me rappelle pas qu’il ait été absent à l’entraînement, malgré tout ce qu’il a dû traverser.

Stanback amoché

Willliam Stanback pourrait aussi rater la rencontre face à la Saskatchewan au Stade Percival-Molson. Le gros demi à l’attaque était sur le terrain, mais n’a pris part à aucun jeu. Or, s'il faut se fier au vieil adage si tu ne t’entraînes pas, tu ne joues pas , Stanback sera inactif.

Ce serait malencontreux pour lui qui a retrouvé son rythme au cours des deux derniers matchs avec 192 verges de gains terrestres, dont 106 à Hamilton, samedi.

William Fletcher devrait alors être inséré dans la formation et partager le travail dans le champ arrière avec le Canadien Jeshrun Antwi. Il n’a été en uniforme que lors du match contre Winnipeg, le 1er juillet, et n’avait couru que deux fois pour 11 verges de gains.

Maas a laissé peu de doute quant à l’absence de Stanback.

De la façon dont nous nous entraînons, nous n’aimons pas que les gars le fassent à moitié, a dit l’entraîneur. Ils doivent pouvoir le faire sans retenue et ainsi pouvoir participer aux séances de positionnement et aux répétitions mentales. Nous voulons que les gars soient à 100 % capables de jouer et de nous donner un bon effort.

Je comprends, a-t-il ajouté. C’est une courte semaine de repos (6 jours), il vient de courir 19 fois pour plus de 100 verges et il est un peu amoché. Fletcher est ici pour une raison, il sera prêt, tout comme Antwi.

Les unités spéciales aux aguets

Les Alouettes se préparent aussi à contrer le redoutable Mario Alford qui domine la ligue au chapitre des retours de bottés. L’ancien porte-couleurs de l’équipe montréalaise sera surveillé de près.

Il est très explosif, il cherche l’espace en ligne droite et c’est sûr que ça va prendre un bon effort de notre part en termes de couverture, a dit Byron Archambault, entraîneur des unités spéciales et de la défense. Nous avons fait du bon travail à ce niveau depuis le début de l’année et nous sommes parmi les deux meilleures équipes autant lors des dégagements que lors des bottés d’envois. Nous avons confiance en nos habiletés.

Par ailleurs, Archambault ne se préoccupe pas trop des 3 placements et du converti ratés par le botteur David Côté au cours des deux derniers matchs.